Хокеїсти та президент «Кременчука» зустрілися з легендарним хокеїстом Домініком Гашеком

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5 червня до Києва прибув легендарний хокеїст, олімпійський чемпіон Наґано-1998, дворазовий володар Кубка Стенлі Домінік Гашек. Легендарний спортсмен відвідав Харків де зустрівся з юними хокеїстами. Також на зустрічі були присутні хокеїсти «Кременчука» Дмитро Ігнатенко, Святослав Тимченко та Ілля Федоров.

У Києві Гашек відвідав офіс Федерації хокею України, де поспілкувався з представниками ФХУ та президентом ХК «Кременчук» та президентом Відокремленого підрозділу ФХУ у Полтавській області Сергієм Мазуром.

Разом з представниками ФХУ обговорили умови проведення хокею під час воєнного стану. Домінік Гашек висловив підтримку міжнародної спільноти, як дитячого, аматорського так і професійного хокею.

Після спілкування Домінік Гашек відвідав наймоторошніші місцини Київщини – Бородянку, Бучу й Ірпінь.

На знак вдячності про звитяжницьку діяльність Гашека на користь України очільник ФХУ вручив чеському гостеві спеціальну статуетку «Друга українського хокею». Домінік став другим володарем відзнаки після канадського журналіста Ґорда Міллера, який відіграв значну роль в організації й проведенні студентською збірною України Туру Канадою наприкінці попереднього - на початку нинішнього року.