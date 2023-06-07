У Кременчуці демонтували меморіальну дошку письменнику, який вбив свою родину

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 899

Вона висіла на фасаді льотного коледжу

У Кременчуці демонтували меморіальну дошку на честь Андрія Головка. Нагадаємо, що рішення про демонтаж прийняли на комісії з найменування об'єктів топоніміки та увіковічення пам'яті 15 березня. Пам’ятна дошка українському радянському письменнику Андрієві Головку встановлена 1979 року на фасаді будинку колишнього Олександрівського реального училища (зараз – учбовий корпус Кременчуцького льотного коледжу), в якому в 1908–1914 роках навчався майбутній письменник. Згідно з біографічними даними 14 травня 1924 року Андрій Головко пострілом убив власну дружину, а наступного дня застрелив свою п'ятирічну доньку Галину.

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