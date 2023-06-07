Військового журналіста Тараса Деркача нагородили орденом «За заслуги»

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З нагоди Дня журналіста нагородили військового журналіста з Кременчука Тарас Деркача. Відповідний указ Президента України №316/2023 розміщений на офіційному сайті. Журналіста товариства телекомпанії «Канал Центр» Тараса Деркача нагородили орденом «За заслуги» III ступеня.