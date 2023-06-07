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Військового журналіста Тараса Деркача нагородили орденом «За заслуги»

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 289

 Вітаємо колегу з нагородою 

З нагоди Дня журналіста нагородили військового журналіста з Кременчука Тарас Деркача. Відповідний указ Президента України №316/2023 розміщений на офіційному сайті. Журналіста товариства телекомпанії «Канал Центр» Тараса Деркача нагородили орденом «За заслуги» III ступеня.

За вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної журналістики та інформаційної сфери, мужність і самовідданість, виявлені під час висвітлення подій повномасштабного вторгнення російської федерації на території України, багаторічну сумлінну працю та високу професійну майстерність постановляю: нагородити орденом «За заслуги» III ступеня, йдеться у повідомленні.
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Автор: Альона Душенко
Теги: війна нагородження журналіст
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