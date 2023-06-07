Кременчужани завоювали дві перемоги на командному чемпіонаті України з легкої атлетики

Сьогодні, 07:05 Переглядів: 216

Змагання проходили серед юнаків та дівчат

3-4 червня у Львові відбувся командний чемпіонат України з легкої атлетики серед юнаків та дівчат 2006 р.н. та молодше. Вихованці Кременчуцької дитячо-юнацької спортивної школи №1 мають високі результати. Анастасія Рєзнікова (7-борство) за результатами змагань посіла перше місце. Марія Голівець (ядро) — друге місце. Окрім того, Валерія Лапа (потрійний) — 4 місце, (100 м з/б 5 місце, довжина) — 8 місце. Марія Боймуротова (потрійний) — 7 місце, (стрибки у довжину) — 9 місце. Готували спортсменів до чемпіонату тренери — Заслужений тренер України Вікторія Козлова та Майстер спорту України міжнародного класу Андрій Голівець.

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