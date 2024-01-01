Відсьогодні на трасі М-22 на Полтаву запрацював комплекс автофіксації порушень ПДР

Відсьогодні на Полтавщині запрацювали ще три комплекси автофіксації порушень Правил дорожнього руху. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
Загалом 50 комплексів автоматичної фіксації запрацювали на дорогах України з 1 січня. 19 з них працювали до повномасштабного вторгнення і наразі відновили роботу, а ще 31 — запрацював уперше. Загальна кількість комплексів фіксації на 1 січня 2024 року — 265.
Розташування всіх комплексів можна переглянути ТУТ.
Нагадаємо, що у 2021 році працювало кілька комплексів автофіксації порушень ПДР «Каскад».
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