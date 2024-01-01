Відсьогодні на трасі М-22 на Полтаву запрацював комплекс автофіксації порушень ПДР

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Ще два комплекси запрацювали в Полтаві

Відсьогодні на Полтавщині запрацювали ще три комплекси автофіксації порушень Правил дорожнього руху. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

У Полтаві:

вул. Європейська, 108, напрямок спрямування приладу вул. Раїси Кириченко

вул. Решетилівська, 32, напрямок спрямування приладу у напрямку вул. Героїв-пожежних

У Полтавській області:

на 30 км+459 автодороги М-22, напрямок спрямування приладу м. Полтава

Загалом 50 комплексів автоматичної фіксації запрацювали на дорогах України з 1 січня. 19 з них працювали до повномасштабного вторгнення і наразі відновили роботу, а ще 31 — запрацював уперше. Загальна кількість комплексів фіксації на 1 січня 2024 року — 265.

Розташування всіх комплексів можна переглянути ТУТ.

Нагадаємо, що у 2021 році працювало кілька комплексів автофіксації порушень ПДР «Каскад».