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Кременчук, Воїни світла

Схилившись на коліно, Кременчуччина попрощалася з військовим Олександром Горобцем

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 209

 

Вічна шана загиблому захиснику України

29 грудня у Глобинській громаді попрощалися з військовим з Кременчука Олександром Горобцем. Схилившись на коліно, мешканці сформували колону, щоб провести останню путь нашого захисника. 

Онуки завжди чекали його вдома: загинув військовий з Кременчуччини Олександр Горобець

 

Олександр Олексійович Горобець народився 21 червня 1974 року у Кременчуці. У 2014 році був мобілізований до лав Національної гвардії України, у складі військової частини 3021 захищав Маріуполь. За рік був демобілізований.

Повернувшись до мирного життя, Олександр Олексійович працював в агрофірмі «Пузиківська», Товаристві «Глобино Агро».

 
24 червня 2021 року чоловік підписав контракт зі Збройними Силами України. Служив у військовій частині А4590 на посаді водія зенітно-ракетного взводу.

21 грудня 2023 року в районі села Новоукраїнка Волноваського району Донецької області, в результаті наїзду на вибуховий пристрій, Олександр отримав смертельні поранення.

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна воїни світла
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