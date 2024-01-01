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Надзвичайні новини

На Кременчуччині після пожежі в господарчій будівлі знайшли мертву людину

Сьогодні, 09:15 Переглядів: 112

 

Наразі причина виникнення пожежі встановлюється

Вчора, 31 грудня, о 17.18 на вулиці Шевченка, у селі Книшівка Козельщинської громади сталася пожежа у господарчій будівлі. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Пожежу загасили о 18.20, на місці виявили мертву людину.

 

Вогонь знищив диван, дерев’яну підлогу та особисті речі власника. А також пошкодив дров’яний котел та закоптив оздоблення глинобитних стін.

До гасіння залучився 7 державний пожежно-рятувальний пост.

Наразі причина виникнення пожежі встановлюється.

Нагадаємо, що 2 грудня на Миргородщині у пожежі загинув чоловік.

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Автор: Дарія Згура
Теги: пожежа Кременчуцький район смерть
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