На Кременчуччині після пожежі в господарчій будівлі знайшли мертву людину

Вчора, 31 грудня, о 17.18 на вулиці Шевченка, у селі Книшівка Козельщинської громади сталася пожежа у господарчій будівлі. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Пожежу загасили о 18.20, на місці виявили мертву людину.
Вогонь знищив диван, дерев’яну підлогу та особисті речі власника. А також пошкодив дров’яний котел та закоптив оздоблення глинобитних стін.
До гасіння залучився 7 державний пожежно-рятувальний пост.
Наразі причина виникнення пожежі встановлюється.
Нагадаємо, що 2 грудня на Миргородщині у пожежі загинув чоловік.
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