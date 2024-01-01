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Кременчук, Гроші

У 2024 році на капремонт «ветеранського хабу» на Мазепи додатково виділять 4 млн гривень

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 238

 

Як виявилося, приміщення у неприйнятному стані для надання соціальних послуг, хоча довгий час у ньому діяла жіноча консультація №1

У 2024 році на капітальний ремонт Кременчуцького міського центру соціальних служб, розташованого на першому поверсі колишньої жіночої консультації №1 на вул. Івана Мазепи, 17, додатково з міського бюджету виділять ще 4 млн гривень. Відповідне рішення ухвали депутати на сесії Кременчуцької міськради 28 грудня.

Нагадаємо, у 2023 році на капремонт «ветеранського хабу», як назвав його мер Віталій Малецький, зі стабілізаційного фонду вже направили 1,8 млн гривень.

У пояснювальній записці зазначається, що приміщення перебувало у неприйнятному стані для надання соціальних послуг кременчужанам та потребувало капітального ремонту. Цікаво, що раніше довгий час у ньому діяла жіноча консультація №1, де кременчужанки отримували медичні послуги, і тоді про непридатний стан приміщення мова не йшла.

«Кременчуцький ТелеграфЪ» зробив світлину (див. вище), як у «ветеранському хабі» міняють старі вікна на нові, металопластикові.

Також у записці йдеться, що рішенням виконавчого комітету Кременчуцької міської ради від 18 серпня 2023 №1705 приміщення на вулиці Івана Мазепи, 17 передали з балансу КГЖЕП «Автозаводське» на баланс Кременчуцького міського центру соціальних служб.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: ремонт центр соціальних служб фінансування
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