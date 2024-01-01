На Кременчуччині після пожежі у будинку знайшли мертвого 48-річного чоловіка

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Вчора, 31 грудня, о 20.54, на вулиці Першотравневій, у селі Комендантівка Пришибської громади сталася пожежа у житловому будинку. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Пожежу загасили о 21.58. На місці знайшли мертвого 48-річного чоловіка.

Вогонь знищив матрац та одяг. А також закоптив стіни та стелю.

До гасіння залучилася 17-а державна пожежно-рятувальна частина.

Наразі причина виникнення пожежі встановлюється.

Нагадаємо, що того ж дня на Кременчуччині після пожежі в господарчій будівлі знайшли мертву людину.