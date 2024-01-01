Кременчуччина попрощалася із захисником України Дмитром Колісником

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24 грудня 2022 року в районі села Курдюмівка Бахмутського району Донецької області загинув Колісник Дмитро Юрійович. Попрощалися із захисником у Піщаному 9 листопада.

Воїн народився 12 січня 1988 року в селі Піщане Кременчуцького району. Навчався у кременчуцькій загальноосвітній школі № 13. Після закінчення школи працював на місцевих підприємствах, вів активну громадську діяльність.

З початком повномасштабного вторгнення захищав Україну на Херсонщині, за що був нагороджений медаллю «Незламним героям російсько-української війни, які боронять Україну на усіх фронтах». Потім був переведений до 2 взводу, 2 роти, 28-й механізованої бригади Лицарів Зимового Походу.

24 грудня 2022 року Дмитро загинув, виконуючи бойове завдання по захисту України, її суверенності та територіальної цілісності, залишаючись вірним військовій присязі та українському народові, в результаті бойових дій в районі населеного пункту Курдюмівка, Бахмутського району Донецької області.

Залишилися без батька донька та син.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» розділяє біль утрати! Глибока шана та низький уклін Герою за самовіддану любов до України, за захист кожного з нас! Вічна та світла пам’ять Захиснику України!