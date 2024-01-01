Гороскоп-2024: що чекає на знаки зодіаку

Сьогодні, 11:03 Переглядів: 984

2024 рік — високосний і з цим пов’язана маса забобонів, прикмет та традицій. Що чекає на знаки зодіаку за прогнозами астрологів у високосний рік?

Овен



Кохання

У 2024 році Овнів можуть очікувати цікаві та динамічні події у сфері кохання та стосунків. Ваша енергія та незалежність стануть найсильнішою зброєю у привабленні потенційних партнерів. Ви будете відкриті до нових знайомств та готові прийняти ризики в пошуку справжнього кохання. Любовний гороскоп на 2024 попереджає: ваша впертість і рішучість принесуть успіх у боротьбі за те, чого ви хочете у справах серця. У 2024 році важливо бути відкритим до діалогу та компромісів…

Фінанси

Вам потрібно дотримуватися встановлених пріоритетів — і 2024 може принести їм великі гроші. Ви знаєте, що вам потрібно від життя.

Телець



Кохання

Для Тельців 2024 рік може бути часом для глибокого розгляду справ у сфері кохання. Ви будете прагнути створити стійкий та гармонійний зв’язок, і якщо будете відкриті до змін та розвитку, ця мета здійсниться. Любовний гороскоп на 2024 радить: не робіть поспішних висновків про людину після першого знайомства, дайте йому/їй другий та третій шанс, роздивіться. Пам’ятайте, що часто ваша щира цікавість до партнера може докорінно змінити ситуацію…

Фінанси

Впертість Тельців допоможе їм досягти цілей. Завдяки тому, що ви доклали багато зусиль до своєї роботи, майбутній час виявиться плідним. Фінансовий гороскоп на 2024 рік для знаку Телець обіцяє вам професійні успіхи. …

Близнюки

Кохання

Близнят у 2024 році чекають веселі та цікаві події у сфері кохання та стосунків. Ви будете насолоджуватися легкістю та невимушеністю. Ви будете схильні до флірту та легких романтичних пригод, але також зможете знайти особливий зв’язок, який вас задовольнить. Любовний гороскоп на 2024 попереджає: важливо слухати свого партнера, а також відкрито виражати свої почуття та бажання…

Фінанси

Наступний рік буде дуже стабільним у фінансовому плані. Але це не означає, що вам слід продовжувати насолоджуватися малим. Фінансовий гороскоп на 2024 рік для Близнюків підказує: шукайте джерело для пасивного доходу. …

Рак

Кохання

Кохання та стосунки будуть особливо важливими та емоційними для вас у 2024 році. Любовний гороскоп на 2024 говорить: цей рік обіцяє бути періодом глибокого зв’язку з вашими близькими та партнером. Ви будете здатні надавати підтримку та співчуття у стосунках. Важливо пам’ятати про збалансований підхід і також бути уважним до своїх потреб…



Фінанси

Раки, фінансовий гороскоп на 2024 рік рекомендує вам поставити собі за мету стати незалежною від чужих грошей людиною. Фінансовий гороскоп на 2024 рік для знаку Рак каже, вже в січні вам доведеться докласти зусиль, щоб почати заробляти…

Лев



Кохання

На Левів чекає період великих можливостей у сфері кохання та стосунків. Харизма та впевненість стануть вашими сильними сторонами у завоюванні сердець і підтриманні стосунків. Леви зможуть легко створювати нові знайомства і збагачувати своє особисте життя. Ви будете прагнути бути в центрі уваги та оточувати себе позитивними і цікавими людьми. Любовний гороскоп на 2023 каже: хоча ви можете бути у центрі уваги, важливо бути уважними до потреб та почуттів партнера. Взаєморозуміння та відкритість допоможуть підтримувати гармонію у стосунках…



Фінанси

Леви дуже добрі та щедрі, і це окупиться з лишком у 2024 році — Леви можуть розбагатіти. Фінансовий гороскоп на 2024 рік для знаку Лев радить: довіряйте своїй інтуїції. Намагайтеся не засиджуватися в зоні комфорту, сміливо крокуючи у свої фінансові страхи…

Діва





Кохання

Діви зможуть побудувати глибокий зв’язок зі своєю коханою людиною. Ви будете цінувати відверті та глибокі розмови з коханим і будете готові підтримувати його в усьому. Здатність виявляти увагу до потреб та бажань вашого партнера допоможе зміцнити відносини. Любовний гороскоп на 2024 каже: важливо не забувати про себе. Ви заслуговуєте на щасливе особисте життя…



Фінанси

Діви, до кінця весни краще затягнути паски та жити за коштами. Адже великого прибутку вочевидь не передбачається. Але фінансовий гороскоп на 2024 рік для Дів каже, що вже влітку ви отримаєте привабливу ділову пропозицію, яка допоможе вам вирівняти фінансовий баланс…

Терези



Кохання

Терези відчують потребу в змінах та розширенні горизонтів у стосунках. Ви будете готові приймати ризики та виходити зі своєї зони комфорту, щоб пізнати більше про себе та свої стосунки. Любовний гороскоп на 2024 попереджає: Розвиток стосунків повинен відбуватися на основі взаєморозуміння та компромісів. Будьте відкриті до діалогу та співпраці з вашим партнером…



Фінанси

Терези, ваша робоча мотивація буде критися в заохоченнях та подарунках від керівництва. Фінансовий гороскоп на 2024 рік для знаку Терези каже, що ви зможете поєднувати відразу кілька видів діяльності, а отже, ваш дохід помітно збільшиться. Тільки не поспішайте з витратами…

Скорпіон



Кохання

Рік принесе сюрпризи, завдяки яким ви зможете доторкнутися до нових рівнів близькості з вашим партнером. Цього року ви будете відчувати себе особливо сильними і впливовими в сфері кохання. Ваша внутрішня сутність здатна заворожити та залучити партнерів, і ви будете відкриті до спілкування та взаємодії. Любовний гороскоп на 2024 каже: ви готові до пригод та інтриг, і цей рік може виявитися особливо важливим у вашому особистому житті…



Фінанси

Скорпіони, фінансовий гороскоп на 2024 рік, каже вам категорично не можна відкладати гроші «на чорний день» — він може настати саме 2024 року. Краще відкривати ощадний рахунок з позитивнішим настроєм: «на весілля», «на подорож мрії», «на задоволення»…

Стрільці



Кохання

Природа Стрільців допоможе вам бути відкритими до нових знайомств і стосунків. Ви будете прагнути пригод та ризикувати, щоб знайти своє кохання. Цей рік також може стати чудовою можливістю для самовираження у стосунках. Любовний гороскоп на 2024 віщує: цей рік обіцяє принести вам низку пригод та відкриттів, які розширять романтичні горизонти…



Фінанси

Стрільці, ви так багато сил витратили у 2023-му, що минає, що на початку 2024-го вам можна витратити енну суму грошей так, як вам хочеться, і з упором на свої бажання. Розпочинайте реалізацію нових проєктів із високою планкою…

Козероги



Кохання

Козороги можуть очікувати на стійкість та зрілість у стосунках. Ви прагнутимете глибшого зв’язку з партнером та створення міцного фундаменту для спільного майбутнього. Любовний гороскоп на 2024 говорить: Пам’ятайте про важливість взаєморозуміння та відкритого спілкування. Будьте готові слухати вашого партнера та разом шукати рішення для подолання труднощів. Не забувайте хоч трохи відпускати контроль, адже імпульсивні рішення приведуть до нових знайомств і відкриють нові грані довіри в парі…



Фінанси

Козероги, Дракон заохочує тих, хто готовий рости і виявляти самостійність. Тому забудьте про ідею відкрити спільну справу з родичами чи друзями. Фінансовий гороскоп на 2024 рік для знака Козоріг каже, не зайвим буде розвинути фінансову грамотність за допомогою курсів від вузьких фахівців.

Водолій



Кохання

Цього року ваше життя буде присвячене роботі. Але в гонитві за кар’єрним ростом і земними благами ви не забудете про себе. Любовний гороскоп на 2024 віщує: представники цього знака зодіаку будуть відкритими до нових ідей і можливостей, що приведуть до цікавих змін у романтичному житті. Будьте готові до відкритої розмови та вираження ваших почуттів, щоб зміцнити зв’язок з партнером. Рік може привести до цікавих та несподіваних змін у стосунках…



Фінанси

Водолії, саме на вас чекають перемоги в лотереях або спадщина, на яку ви і не розраховували. Фінансовий гороскоп на 2024 рік для знака Водолій каже, ви маєте право розпорядитися цими шаленими грошима так, як ви хочете, але Дракон все ж таки наполягає на чіткому плані.

Риби



Кохання

2024 рік може стати для Риб часом безмежних можливостей та розвитку у сфері кохання та стосунків. Ви будете готові до всіх пригод, які принесе цей рік, і відчуєте справжню радість від подій у романтичному житті. Любовний гороскоп на 2024 каже: Важливо пам’ятати, що спілкування та взаєморозуміння відіграють ключову роль у будь-яких стосунках. Будьте готові слухати партнера та виражати свої почуття, а також вміти розуміти його погляди та бажання…

Фінанси

Риби, покращити ваше фінансове становище допоможе сімейний бізнес. Фінансовий гороскоп на 2024 рік для знака Риби каже, головне — мати гарну ідею. Запуск проєкту краще запланувати в період з квітня по листопад.

Весільний гороскоп на 2024: коли йти під вінець

Астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова) розповідає про найсприятливіші дати для закоханих у 2024 році. У січні найкращий період для шлюбу посідає третю декаду місяця. Енергетика цих днів містить у собі довгострокові перспективи та спокійне сімейне життя.

Лютий загалом сприятливий, особливо друга та третя декади. І не треба турбуватися, що у лютому 2024 року 29 днів! Необхідно підходити до питання серйозно, вибирати дату з урахуванням впливу реальних небесних тіл на подію, відкинувши усі вигадані забобони та пережитки минулого.

Дуже сприятливі дні від 12 до 24 березня. Венера, планета кохання, входить у знак своєї екзальтації пізно ввечері 11 березня і до місячного затемнення, що відбудеться 25 березня, створює гармонійну енергетику для закоханих та дає чудові шанси для щасливого сімейного життя.

Весняний коридор затемнень закінчиться молодиком 8 квітня, який також є сонячним затемненням. До 26 квітня період ретроградного Меркурія, що є добрим показником для тих, хто одружується повторно, має в натальній карті ретро Меркурій або якщо хтось із пари раніше вже створював сім’ю. Від 9 квітня і до кінця місяця загальне тло підходить для урочистостей, але потрібно враховувати деякі деталі персональних гороскопів.

До 24 травня Венера переміщається Тельцем, за знаком свого управління. Цей транзит пов’язаний із достатком та гармонійними взаєминами, сприяє укладенню офіційних спілок. Найкращі дні розпочинаються від 9 травня.

Після молодика 6 червня гарний період для одруження. А від 17 червня загальне сприятливе тло посилюється багаторазово, бо Венера входить у знак Раку, який є найніжнішим та сімейним знаком Зодіаку.

29 червня негативна кармічна точка входить у знак Терези, яких характеризує любов, питання взаємостосунків, одруження. Транзит триватиме 9 місяців, тому перша половина 2024 сприятливіша для початку сімейного життя. Якщо ви до цього вже дозріли, не варто надовго відкладати цю подію. Переміщаючись Терезами, якими управляє Венера, багато пар зіткнуться з кризою, подружжя перестає влаштовувати одне одного. Кількість розривів та розлучень збільшиться у рази, порівняно з попередніми роками.

29 червня негативна кармічна точка входить у знак Терези, яких характеризує любов, питання взаємостосунків, одруження. Транзит триватиме 9 місяців, тому перша половина 2024 сприятливіша для початку сімейного життя. Якщо ви до цього вже дозріли, не варто надовго відкладати цю подію. Переміщаючись Терезами, якими управляє Венера, багато пар зіткнуться з кризою, подружжя перестає влаштовувати одне одного. Кількість розривів та розлучень збільшиться у рази, порівняно з попередніми роками. Липень буде яскравим, багатим на любовні пригоди, але для серйозних взаємин місяць не дуже вдалий. І тільки якщо пара дійсно впевнена у своїх почуттях, варто приймати рішення про офіційне оформлення стосунків.

Практично весь серпень період ретроградного Меркурія (від 5 до 28 серпня), але це не є прямою забороною для тих, хто одружується. Якщо є можливість, то ліпше призначити дату одруження на один із днів до або після ретро фази Меркурія. Для тих, хто вже раніше був одружений, серпень сприятливий, але враховуйте те, що транзит Чорного Місяця Терезами створює важкий клімат для сфери взаємин.

Практично весь серпень період ретроградного Меркурія (від 5 до 28 серпня), але це не є прямою забороною для тих, хто одружується. Якщо є можливість, то ліпше призначити дату одруження на один із днів до або після ретро фази Меркурія. Для тих, хто вже раніше був одружений, серпень сприятливий, але враховуйте те, що транзит Чорного Місяця Терезами створює важкий клімат для сфери взаємин. Осінь 2024 має мало сприятливих днів для оформлення шлюбного союзу, тому всім, хто обере цей сезон, просто необхідно звернутися до астролога за вибором дати. Якщо треба терміново та у вересні, то зупиніться на даті з інтервалу 4-17 вересня.

Від 18 вересня до 2 жовтня осінній коридор затемнень, що принесе неприємні події у сферу стосунків. Звичайно, в жодному разі не варто обирати дату для шлюбу з цього періоду.

Не лише затемнення створюють негативний фон восени 2024 року. Від 2 вересня до 20 листопада Плутон востаннє повертається у знак Козорога та формує обставини завершення у всіх життєвих сферах. Ймовірно, багато пар поставлять крапку у стосунках, якщо тривалий період вони не розвивалися. Тому всім, хто цінує свого романтичного партнера і хоче провести з ним багато щасливих років, варто подумати про оформлення шлюбного союзу в першій половині 2024 року.

Після сонячного затемнення 2 жовтня настає нейтральний період для ухвалення відповідальних рішень, одруження та інших важливих кроків. Але якщо є можливість почекати до 20 листопада, не поспішайте з цим.

До 18 жовтня Венера переміщається за знаком свого вигнання — Скорпіоном, породжуючи кризу у стосунках, атмосферу невдоволення та взаємних претензій один до одного. Любовні драми, інтриги, ревнощі — все це створює нездоровий клімат у сфері взаємин.

Після сонячного затемнення 2 жовтня настає нейтральний період для ухвалення відповідальних рішень, одруження та інших важливих кроків. Але якщо є можливість почекати до 20 листопада, не поспішайте з цим. До 18 жовтня Венера знаком свого вигнання — Скорпіоном, породжуючи кризу у стосунках, атмосферу невдоволення та взаємних претензій один до одного. Любовні драми, інтриги, ревнощі — все це створює нездоровий клімат у сфері взаємин. Від 18 жовтня і до кінця місяця, загалом, можна схарактеризувати як відносно сприятливий. Транзит Венери за знаком Стрільця створює атмосферу свята, посилює оптимізм та віру у світле майбутнє.

Листопад є найпридатнішим для одруження у всьому осінньому сезоні, особливо третя його декада. Транзит Венери по Козорога звечора 11 листопада створює «помірно-континентальний» клімат у сфері особистих взаємин. Гарний місяць для вже немолодих пар, які вирішили одружитися.

Листопад є найпридатнішим для одруження у всьому осінньому сезоні, особливо третя його декада. Транзит Венери по Козорога звечора 11 листопада створює «помірно-континентальний» клімат у сфері особистих взаємин. Гарний місяць для вже немолодих пар, які вирішили одружитися. Грудень підходить для одруження, головне, щоб раптова поява чоловіка з минулого не стала причиною скасування цієї події. Враховуючи, що від 7 грудня починається період ретроградного руху Марса, що робить особливий вплив на чоловіків. Одні стають нерішучими і тікають назад, інші згадують колишню дружину чи дівчину і мчать до неї, попри те, що вона вже у стосунках.

Найсильніші дні грудня після дня Зимового Сонцестояння 21 грудня. У цей період особливо яскраво проявляться події особистого життя минулого, що не завжди добре відбивається на наявних стосунках.

Використані матеріали Новий Канал та Факти ICTV