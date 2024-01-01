Пожежі та домашнє насилля: як минула новорічна доба у Кременчуці та Кременчуцькому районі (доповнено)

Сьогодні, 11:25 Переглядів: 214

Дані на ранок 1 січня

У Кременчуцькій районній військовій адміністрації повідомили про те, як минула доба на Кременчуччині станом на ранок 1 січня. Рятувальники ДСНС виїжджали на 4 виклики: 31 грудня, о 17.18, на вулиці Шевченка, у селі Книшівка сталася пожежа в літній кухні.

31 грудня, о 17.58, на вулиці Володимира Великого, у Кременчуці рятувальники провели аварійне відчинення дверей квартири, аби медики могли надати медичну допомогу людині;

31 грудня, о 20.54, на вулиці Першотравневій, у селі Комендантівка сталася пожежа у житловому будинку. Після пожежі на місці знайшли мертвого 48-річного чоловіка;

1 січня, о 3.56, на вулиці Молодіжній, у селі Вільне сталася пожежа у літній кухні. Вогонь загасили о 5.25. Пожежа знищила домашнє майно, стелю та перекриття. Травмованих та загиблих немає. Працівники Національної поліції: 6 разів виїжджали виклики для приборкання осіб, які перебували у стані алкогольного сп’яніння – щодо усіх 6 правопорушників поліціянти склали адмінпротоколи за домашнє насильство;

затримали одного водія у нетверезому стані та склали щодо нього адмінпротокол за ст. 130 КУпАП про керування автотранспортом у стані алкогольного сп’яніння. Нагадаємо, як пройшли новорічні свята на Кременчуччині торік. Додано: За інформацією пресслужби патрульної поліції Кременчука, новорічна ніч минула спокійно. Патрульні: опрацювали 48 повідомлень;

склали 17 адміністративних матеріалів за порушення ПДР (з них 4 за керування авто в стані сп'яніння);

склали 3 адміністративні матеріали за порушення громадської безпеки;

виявили жінку, яка вважалась безвісно зниклою.

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