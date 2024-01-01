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Надзвичайні новини

Пожежі та домашнє насилля: як минула новорічна доба у Кременчуці та Кременчуцькому районі (доповнено)

Сьогодні, 11:25 Переглядів: 214

 

Дані на ранок 1 січня

У Кременчуцькій районній військовій адміністрації повідомили про те, як минула доба на Кременчуччині станом на ранок 1 січня.

Рятувальники ДСНС виїжджали на 4 виклики:

  • 31 грудня, о 17.18, на вулиці Шевченка, у селі Книшівка сталася пожежа в літній кухні. Після пожежі на місці знайшли мертву людину;
  • 31 грудня, о 17.58, на вулиці Володимира Великого, у Кременчуці рятувальники провели аварійне відчинення дверей квартири, аби медики могли надати медичну допомогу людині;
  • 31 грудня, о 20.54, на вулиці Першотравневій, у селі Комендантівка сталася пожежа у житловому будинку. Після пожежі на місці знайшли мертвого 48-річного чоловіка;
  • 1 січня, о 3.56, на вулиці Молодіжній, у селі Вільне сталася пожежа у літній кухні. Вогонь загасили о 5.25. Пожежа знищила домашнє майно, стелю та перекриття. Травмованих та загиблих немає.

Працівники Національної поліції:

  • 6 разів виїжджали виклики для приборкання осіб, які перебували у стані алкогольного сп’яніння – щодо усіх 6 правопорушників поліціянти склали адмінпротоколи за домашнє насильство;
  • затримали одного водія у нетверезому стані та склали щодо нього адмінпротокол за ст. 130 КУпАП про керування автотранспортом у стані алкогольного сп’яніння.

Нагадаємо, як пройшли новорічні свята на Кременчуччині торік.

Додано:

За інформацією пресслужби патрульної поліції Кременчука, новорічна ніч минула спокійно.

Патрульні:

  • опрацювали 48 повідомлень;
  • склали 17 адміністративних матеріалів за порушення ПДР (з них 4 за керування авто в стані сп'яніння);
  • склали 3 адміністративні матеріали за порушення громадської безпеки;
  • виявили жінку, яка вважалась безвісно зниклою.
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Автор: Дарія Згура
Теги: Кременчуцький район Кременчуцька РВА зведення
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