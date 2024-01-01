У Кременчуцькій районній військовій адміністрації повідомили про те, як минула доба на Кременчуччині станом на ранок 1 січня.
Рятувальники ДСНС виїжджали на 4 виклики:
- 31 грудня, о 17.18, на вулиці Шевченка, у селі Книшівка сталася пожежа в літній кухні. Після пожежі на місці знайшли мертву людину;
- 31 грудня, о 17.58, на вулиці Володимира Великого, у Кременчуці рятувальники провели аварійне відчинення дверей квартири, аби медики могли надати медичну допомогу людині;
- 31 грудня, о 20.54, на вулиці Першотравневій, у селі Комендантівка сталася пожежа у житловому будинку. Після пожежі на місці знайшли мертвого 48-річного чоловіка;
- 1 січня, о 3.56, на вулиці Молодіжній, у селі Вільне сталася пожежа у літній кухні. Вогонь загасили о 5.25. Пожежа знищила домашнє майно, стелю та перекриття. Травмованих та загиблих немає.
Працівники Національної поліції:
- 6 разів виїжджали виклики для приборкання осіб, які перебували у стані алкогольного сп’яніння – щодо усіх 6 правопорушників поліціянти склали адмінпротоколи за домашнє насильство;
- затримали одного водія у нетверезому стані та склали щодо нього адмінпротокол за ст. 130 КУпАП про керування автотранспортом у стані алкогольного сп’яніння.
Нагадаємо, як пройшли новорічні свята на Кременчуччині торік.
Додано:
За інформацією пресслужби патрульної поліції Кременчука, новорічна ніч минула спокійно.
Патрульні:
- опрацювали 48 повідомлень;
- склали 17 адміністративних матеріалів за порушення ПДР (з них 4 за керування авто в стані сп'яніння);
- склали 3 адміністративні матеріали за порушення громадської безпеки;
- виявили жінку, яка вважалась безвісно зниклою.
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