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Новий податок у 18% з переказів на банківську картку: чи передбачає його Національна стратегія уряду

Сьогодні, 12:00 Переглядів: 337 Коментарів: 1

 

Голова податкового комітету Верховної Ради дав роз’яснення

Напередодні нового року у соцмережах та деяких ЗМІ з’явилася інформація, що у 2024 році усі перекази коштів на банківські картки нібито будуть обкладатися податком у 18%. І що це передбачено у Національній стратегії доходів.

Втім, в Україні не планують запроваджувати такий податок і насправді такої новації у Національну стратегію уряду не закладено.

Про це повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

- Черговий самопроголошений божевільний експерт у звичній спробі пошуку дешевого хайпу написав у себе в ФБ, що кожне перерахування на рахунок кожної особи відповідно до затвердженої урядом Нацстратегії доходів буде обкладатися податком 18%.

В передноворічному вакуумі економічної інформації, «новину» понесли. Знаючи відповідь, сам ще раз перечитав стратегію. Передбачувано не знайшов. Але осад залишився. Ну невже ми настільки інфантильні, що маємо на другому році війни вестися на абсолютних неадекватів та їх свідоме або несвідоме (за її відсутності) проросійське ІПСО? – наголосив Данило Гетманцев.

Зазначимо, що наприкінці грудня уряд затвердив Національну стратегію доходів на 2024-2030 роки, що було одним із вимог Міжнародного валютного фонду для подальшої співпраці.

Метою цієї стратегії є адаптація податкового та митного законодавства України до стандартів Європейського Союзу та створення стимулів для повоєнного відновлення та економічного зростання країни.

Вона виступає в якості дорожньої карти для реформування податкової та митної систем країни та включає зміни у правилах оподаткування криптовалюти.

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: googleusercontent.com
Теги: податок Верховна Рада банківська картка МВФ
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Коментарі: 1

744
Andron777:
Сьогодні, 12:11

Якби ви не написали про оцей, десь висосаний фейк, то люди про цей дибілізм і не знали б. Де ви находите таких божевільних, не поділитись? blush


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