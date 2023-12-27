Перерахують пенсії, збільшать мінімалку та введуть нову платіжку за газ: що чекає українців у січні

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 895

Пенсії у січні перерахують не всім пенсіонерам, а у березні — більшості

З 1-го січня виплати перерахують одразу чотирьом категоріям пенсіонерів, а також підвищать розмір мінімальної зарплати. Крім того, українці почнуть отримувати третю платіжку за газ, а в Україні розпочнеться другий етап земельної реформи.

Мінімальна зарплата зросте

В Україні з 1 січня на 400 грн підвищать розмір мінімальної зарплати. З нового року українці зароблятимуть щонайменше 7100 грн замість 6700 грн, як це є зараз. Це допоможе зберегти рівень доходів українців з урахуванням інфляції. У квітні очікується більш суттєве збільшення мінімальної зарплати — до 8000 грн.

Таке зростання позитивно позначиться на сплаті податків та ЄСВ, з якого фінансується виплата пенсій.

Зауважимо, що у 2023 році підвищення рівня мінімальної зарплати, як і усіх соціальних стандартів, не проводилося. Останнє таке підвищення відбулося у 2022 році

Кому підвищать пенсії з 1 січня

У січні планується підвищення пенсій тих категорій українців, чиї виплати прив’язані до мінімальної зарплати, а також прожиткового мінімуму. Це чотири категорії пенсіонерів.

Так, розмір мінімальної пенсії, яку отримують українці з невеликим стажем чи ті, хто мав невисокі зарплати, зросте з 2093 до 2361 грн. Тобто на 268 грн. Розмір максимальної пенсії збільшать на 2680 грн — з 20 930 до 23 610 грн.

Зростуть пенсії й у тих, хто отримує доплати за стаж понад норму. Норма становить для жінок — 30 років, а для чоловіків — 35 років. За кожен рік, що перевищує цю норму, пенсіонери отримують 1% від прожиткового мінімуму. Зараз це 20,9 грн, а з наступного року — 26,8 грн. Збільшення невелике і залежить від кількості років стажу понад норму, але воно буде.

Заплановане підвищення розміру виплат для пенсіонерів, які досягли віку 65 років та виконали вимоги щодо стажу. Згідно із законом, розмір їхньої пенсії має становити не менш ніж 40% мінімальної зарплати. Зараз це 2680, а з нового року буде 2840 грн.

Більш суттєве підвищення пенсій очікується у березні під час проведення індексації. Деталі такого підвищення, яке у 2024 році буде проводитися за новою бальною системою, поки що невідомі.

Ще одна новина для тих, хто збирається наступного року вийти на пенсію — вимоги щодо стажу роботи для виходу на заслужений відпочинок змінюються. Зараз, щоб отримати пенсію в 60 років, потрібно мати 30 років стажу, а з наступного року — вже 31 рік.

Тим, у кого його немає, доведеться працювати до 63 або до 65 років.

Третя платіжка за газ

З нового року в Україні запроваджують плату за обслуговування внутрішньобудинкових систем. Розмір цієї платіжки буде залежати від будинку та кількості газового обладнання. До цього була невизначеність щодо того, хто має нести відповідальність за обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж — споживачі (власники квартир) чи оператор ГРМ. Та хто має оплачувати ці роботи.

Під обслуговуванням розуміють огляд газопроводу, його перевірки на щільність, випробовування під тиском, огляд газового обладнання та обслуговування запірних пристроїв.

До 5 січня 2024 року оператори ГРМ на своїх сайтах мають розмістити вартість техобслуговування для кожного багатоповерхового будинку, а також графік проведення техоглядів.

Ринок землі лібералізується

В Україні з 1 січня зміняться обмеження на ринку землі. Якщо зараз купувати землі сільськогосподарського призначення можуть тільки фізичні особи й не більше 100 гектарів, то з нового року таке право отримають і українські юридичні особи, а обсяг землі, яку можна придбати, збільшиться до 10 тисяч гектарів.

Проти цього виступили низка політиків та Асоціація фермерів і приватних землевласників України. Дехто пропонує відтермінувати цю норму на рік, інші виступають за те, щоб зняти обмеження на продаж землі після закінчення війни.

ФОПам доведеться платити більше податків

Разом зі збільшенням прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати з нового року зростуть і податки.

Якщо зараз фізичні особи-підприємці (ФОП) І групи зараз платять ЄСВ у розмірі 1474 грн, а єдиний податок — 268,4 грн, то з 1 січня доведеться платити вже 1562 грн ЄСВ та 302,8 грн єдиного податку.

Для ФОП II групи єдиний податок зросте з 1340 до 1420 грн. ЄСВ також збільшиться з 1474 до 1562 грн.

Для ФОП III групи збільшиться тільки ЄСВ — до 1562 грн. А єдиний податок для цих підприємців становить 5% доходу.