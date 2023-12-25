В Україні можуть відкласти другий етап земельної реформи щодо збільшення ліміту продажу землі

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 229

За чинним законодавством з 1 січня 2024 року юридичні особи та громадяни України можуть купувати до 10 тисяч гектар землі сільськогосподарського призначення

У Верховній Раді зареєстровано два законопроєкти щодо відтермінування другого етапу земельної реформи та обмеження площі земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності. У першому законопроєкті № 10366, якій внесений народним депутатом Дмитром Разумковим разом з 10 іншими нардепами, пропонується перенести другий етап земельної реформи на рік — до 1 січня 2025 року. А у другому (№ 10366), який внесений Юлією Тимошенко разом з депутатами фракції «Батьківщини», пропонується обмежити площу земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності. Так зазначено у назві документа — що саме передбачає це «обмеження» поки не зрозуміло, адже самого тексту законопроєкту на сайті Верховної Ради поки немає.

Народний депутат Ярослав Железняк із фракції «Голос» заявив, що планує подати свій альтернативний законопроєкт з пропозицією відкласти на рік збільшення ліміту продажу земельних ділянок.

Зауважимо, що ринок землі в Україні офіційно стартував 1 липня 2021 року. До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи — громадяни України з обмеженням у 100 гектар. Закон про ринок землі забороняє купувати землю іноземцям.

З 1 січня 2024 року в Україні стартує другий етап впровадження ринку землі, коли землю зможуть купувати юридичні особи, зареєстровані в Україні, а також ліміт продажу землі громадянам України збільшується до 10 тисяч га земель сільськогосподарського призначення.

Президент України Володимир Зеленський наприкінці минулого тижня звернувся до премʼєр-міністра Дениса Шмигаля з пропозицією опрацювати питання відтермінування збільшення площі земельної ділянки, яку можна придбати «в одні руки». Так він відреагував на петицію «Захистити українське село — відкласти до закінчення війни збільшення максимальної площі сільськогосподарської землі «в одних руках» зі 100 до 10000 гектарів».

Петиція була зареєстрована у листопаді 2023 року і набрала необхідні 25 тисяч підписів.