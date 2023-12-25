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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Полтавському районі чоловік упав з дерева та загинув — поліція

Сьогодні, 13:29 Переглядів: 365

 

Він обпилював гілки у своєму дворі

24 грудня у селі Сердюки Мачухівської громади на Полтавщині чоловік загинув внаслідок падіння з дерева. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Про подію до поліції повідомили медики.

За попередньою інформацією правоохоронців, чоловік у своєму дворі обпилював гілки на деревах та впав з одного з них. Від отриманих травм він помер у лікарні.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у жовтні на Лубенщині під час випалення сухостою на чоловіка впало дерево. Внаслідок отриманих травм він загинув на місці.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини
Теги: Полтавщина загиблий дерево падіння з висоти
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