Дострокова перемога: у першості Ferrexpo з футзалу лідера визначили ще до завершення змагань

Сьогодні, 19:03 Переглядів: 129 Новини компаній

Команда «ДЗФ» достроково виграла першість з футзалу завдяки блискучій грі під час центрального матчу з головним конкурентом на приз — «ЄГЗК-1». До свого заключного матчу гравці обох команд не мали жодної поразки. Перший тайм їхньої зустрічі увінчався нічиєю, але вже наприкінці матчу «ДЗФ» реалізувала кілька цікавих моментів і скористалася можливістю успішно поцілити ворота суперника. Поєдинок завершився рахунком 4:1 на користь ДЗФ.

«Наша команда завжди в лідерах, тож під час кожної гри викладаємося на максимум, аби й самим задоволення від матчу отримати, й не втратити вже досягнуті позиції», — зазначив після матчу Роман Солошенко, гравець команди «ДЗФ».

Визначити володарів срібних та бронзових медалей серед трьох команд — «ЄГЗК-1», «Феррострой» та «ІТ-Дирекція» допоміг перенесений заключний тур першості.

У заключному, перенесеному турі, ДЗФ зіграв із ЦВО, ЄГЗК-1 зустрівся із Управлінням, Феррострой зіграв вирішальний матч із IT-Дирекцією.

В цих двох матчах остаточно визначилися володарі призових місць: