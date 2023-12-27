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Дострокова перемога: у першості Ferrexpo з футзалу лідера визначили ще до завершення змагань

Сьогодні, 19:03 Переглядів: 129 Новини компаній

 

Визначити ж володарів срібних та бронзових медалей допоміг перенесений заключний тур першості

Команда «ДЗФ» достроково виграла першість з футзалу завдяки блискучій грі під час центрального матчу з головним конкурентом на приз — «ЄГЗК-1». До свого заключного матчу гравці обох команд не мали жодної поразки. Перший тайм їхньої зустрічі увінчався нічиєю, але вже наприкінці матчу «ДЗФ» реалізувала кілька цікавих моментів і скористалася можливістю успішно поцілити ворота суперника. Поєдинок завершився рахунком 4:1 на користь ДЗФ.

«Наша команда завжди в лідерах, тож під час кожної гри викладаємося на максимум, аби й самим задоволення від матчу отримати, й не втратити вже досягнуті позиції», — зазначив після матчу Роман Солошенко, гравець команди «ДЗФ».

Визначити володарів срібних та бронзових медалей серед трьох команд — «ЄГЗК-1», «Феррострой» та «ІТ-Дирекція» допоміг перенесений заключний тур першості.

У заключному, перенесеному турі, ДЗФ зіграв із ЦВО, ЄГЗК-1 зустрівся із Управлінням, Феррострой зіграв вирішальний матч із IT-Дирекцією.

В цих двох матчах остаточно визначилися володарі призових місць:

  • ДЗФ
  • Феррострой
  • ЄГЗК-1.
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Автор: Аліса Котова
Теги: футзал Ferrexpo
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