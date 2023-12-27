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Кременчук, Політика

Соціологи дізналися, кому сьогодні довіряють українці: рейтинг політиків та суспільних інститутів

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 149

 

Беззаперечним лідером довіри українців залишаються ЗСУ, а серед політиків — Володимир Зеленський та Віталій Кім

Віра в перемогу продовжує об’єднувати абсолютну більшість українців (88%), причому 63% з них вірять у перемогу однозначно. Сумнівається у перемозі лише 5% опитаних. Щоправда, порівняно із груднем 2022 року дещо змінилося співвідношення між тими, хто у перемогу вірить безумовно (було 78%, стало — 63%), і тими, хто скоріше вірить у перемогу (було 15%, стало — 25%).

Про це стало відомо із даних опитування, проведеного Центром Разумкова та фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва.

Понад половина українців (58%) вірять, що Україна переможе у цій війні в короткостроковій перспективі: 6% — у найближчі кілька місяців, 21% — до літа 2024 року. Ще 31% — через 1–2 роки.  До перемоги у середньостроковій перспективі (3­–5 років) схиляються 15% респондентів. При цьому прихильників найбільш песимістичного сценарію, які не вірять, що перемога настане за їхнього життя, лише 2,5%.

 

Серед державних та суспільних інститутів найчастіше довіра висловлювалася до Збройних Сил України (94%), добровольчих загонів (89%), волонтерських організацій (86%), Державної служби з надзвичайних ситуацій (83%), Національної гвардії України (82%), Міністерства оборони України (73%), Державної прикордонної служби (72%), Служби безпеки України (71%), Президента України (68%), Церкви (63%), громадських організацій (63%), Національної поліції України (58%),  голови міста, в якому живе респондент (53%) та Національного банку України (51%).

Також частіше висловлюється довіра, ніж недовіра, до ЗМІ України (відповідно 48% і 43%), міської ради міста, в якому живе респондент (відповідно  47% і 41%), до Уповноваженого Верховної Ради  з прав людини (Омбудсмена) (відповідно 43% і 31%).

Більшість респондентів висловлюють недовіру політичним партіям (не довіряють 76%), чиновникам (73%), судам (72%), Верховній Раді України (66%), Уряду України (63%),  прокуратурі (62%), комерційним банкам (58%), Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі  (52%),  Національному агентству з питань запобігання корупції (51%), Національному антикорупційному бюро України (51%).

  

Серед політиків, посадовців та громадських діячів, найбільшу довіру опитані українці висловлюють Президенту України Володимиру Зеленському (71%) та голові Миколаївської обласної державної адміністрації Віталію Кіма (65%).

За балансом довіри-недовіри Віталій Кім трохи випереджає Володимира Зеленського.

Також висока довіра висловлена до міністра закордонних справ Дмитра Кулеби (56%), телеведучого Сергія Притули (55%) та радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка (52%).

Частіше висловлювали довіру, ніж недовіру, до секретаря РНБО Олексія Данілова (відповідно 44% і 30%), голови СБУ Василя Малюка (відповідно 41% і 21%), міністра оборони Рустема Умєрова (відповідно 35% і 22%), міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка (відповідно 31% і 21%).

Більшість опитаних не довіряють експрем'єру Юлії Тимошенко (85%), колишньому раднику Офісу президента Олексію Арестовичу (82%), лідеру партії ОПЗЖ Юрію Бойку (81%), п’ятому президенту Петру Порошенку (74%), народним депутатам від «Слуги народу» Мар’яні Безуглій (58,5%) та Давиду Арахамії (57%), а також керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку (54%).

Частіше висловлювали недовіру, ніж довіру, до мера Києва Віталія Кличка (не довіряють йому 45%, довіряють 40%), прем’єр-міністра Дениса Шмигаля (відповідно 42% і 38%), голові Верховної ради Руслана Стефанчука (відповідно 41% і 28%), заступника керівника Офісу президента Олега Татарова (відповідно 34% і 10%), голови фінансового комітету Ради Данила Гетманцева (відповідно 33% і 20%), віцепрем'єра Ольги Стефанішиної (відповідно 23% і 17%).

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, який має величезну довіру українців, у цьому досліджені не представлений, бо не є ані політиком, ані громадським діячем.

 

Лідером за рівнем позитивного ставлення  українців до сусідніх країн є Польща. 66% українців  ставлять до Польщі позитивно, тоді як негативно — лише 8%, а 22% громадян виказують нейтральне ставлення. Кожен другий українець (51%) вважає, що населення Польщі позитивно ставиться до України, тоді як 13% респондентів вважають, що поляки  негативно налаштовані до України.  

Лідером антирейтингу серед сусідів (Росія не була включена до цього переліку) є Білорусь. Так, 78% українців наразі негативно ставляться до Білорусі, причому більшість із них (58%) — однозначно негативно. Нейтральне ставлення  демонструють 12%, а от позитивно до Білорусі ставляться менше ніж 5%. Водночас переважна більшість українців вважає, що і населення Білорусі ставиться до України негативно (61%, з яких 41% — однозначно негативно). У позитивне ставлення жителів Білорусі до України вірять лише 7% українців.

Опитування проведено фондом «Демократичні ініціативи» та Центром Разумкова з 8 по 15 грудня 2023 року серед 2019 респондентів. Опитування проводилося на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, що раніше соціологи зафіксували зростання довіри українців до російських наративів.

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Автор: Віктор Крук
Теги: соціологія опитування
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