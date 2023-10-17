Соціологи зафіксували зростання довіри українців до російських наративів: соцопитування

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Кількість українців, які вірять у втому Заходу від війни та конфлікт між владою та військовим командуванням значно зросла

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування і з’ясував, що серед українців суттєво зросла кількість тих, хто вірить у низку поширених наративів російської пропаганди. Найбільше зросла кількість тих, хто вірить у російські наративи про «втому» Заходу від війни, а також про конфлікт між політичним та військовим керівництвом України.

Як йдеться в результатах опитування, опублікованих у понеділок, 16 жовтня, кількість опитаних українців, які вірять у проросійський наратив про те, що «існує серйозний конфлікт між політичним та військовим керівництвом України», за рік зросла більш ніж на половину: з 14% у вересні минулого року до 32% у жовтні 2023 року.

Разом із цим більшість опитаних (54%) продовжують дотримуватися погляду, що політичне керівництво та військове командування діють злагоджено як одна команда. Хоча у вересні 2022 року цей показник був вищим і складав 71%, йдеться у результатах опитування про поширеність наративів «розколу» КМІС.

У наратив про те, що «влада України готова піти на неприйнятні компроміси з росією», вірять зараз 12%. Рік тому цей показник складав 5%. Утім при цьому абсолютна більшість українців (80%) продовжують вважати, що влада не піде на неприйнятні для України компроміси (у вересні 2022 року таких було 87%).

Також помітно зросла частка тих, хто вірить у ще один наратив російської пропаганди про те, що «Захід утомлюється від України, і хоче, щоб Україна домовлялася з росією» — з 15% у вересні 2022 року кількість таких опитаних людей виросла до 30% у жовтні 2023 року.

— Проте знову-таки більшість населення країни наразі — 63% (у вересні 2022 — 73%) вважають, що Захід продовжує допомагати Україні й хоче, щоб війна закінчилася на прийнятних для України умовах, — йдеться у результатах опитування.

У КМІС відмічають тенденцію, що ті, хто вірять у конфлікт між політичною владою та військовим командуванням, або у те, що влада готова на неприйнятні поступки чи що підтримка Заходу слабне, дещо більше схильні до територіальних поступок. Серед них 21-22% готові на територіальні поступки, а серед тих, хто не поділяє такі наративи — лише 10-13% згодні на поступки росії. Разом з цим навіть серед тих, хто поділяє певний наратив «розколу», більшість (70-74%) виступають проти територіальних компромісів.

Опитування проводили 29 вересня — 9 жовтня методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням). Опитано 1010 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Опитування проводилося з респондентами віком від 18 років та старше, які на момент опитування проживали на території України (у межах, які контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року). Опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року. Статистична похибка вибірки не перевищувала 1,5% — 3,4%.

Дотримуватися «інформаційної гігієни»

Російські спецслужби намагаються сформувати нову агентурну мережу в Україні, посіяти розбрат та дестабілізувати внутрішньополітичну ситуацію в Україні всілякими способами. На цьому наголосив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

За його словами, єдиний шанс росії здолати Україну — внести розкол та занурити українців у внутрішнє протистояння. Кремль успішно займався цим останні десятиріччя — ділив Україну на сорти, створював російські проксі-партії, корумпував політиків, фальсифікував історію.

Попри масштабну «чистку» російської агентури, рф і надалі «намагатиметься на місці однієї зрізаної голови виростити кілька нових».

Олексій Данілов у своєму дописі наголошує, що у перспективі йдеться про розгортання політичного проєкту, орієнтованого на залишки проросійськи налаштованого населення, а паралельно з цим здійснюється інформаційна інтервенція з намаганнями розхитати процес внутрішньоукраїнської дестабілізації.

— Ознаками подібної діяльності є різка активізація різноманітних «експертів», «акторів-розвідників» та іншого роду аферистів у просуванні російською мовою російської ж повістки. Саме вони цієї миті волають про «провал» контрнаступу, натякають на необхідність перегляду цілей війни (і це вже не вихід на кордони 1991 року), роздають поради як воювати ЗСУ, видають фальшиві інсайди про «конфлікти» серед військово-політичного керівництва, закликають прийняти «хороших руських» і зрештою натякають, що з росією необхідно домовлятися, — пише секретар РНБО.

Він зауважив, що українські правоохоронні структури уважно відстежують прояви подібних ворожих дій, виявляючи та припиняючи їх, та закликав українців до «інформаційної гігієни».