Соціологи зафіксували зростання довіри українців до російських наративів: соцопитування

Кількість українців, які вірять у втому Заходу від війни та конфлікт між владою та військовим командуванням значно зросла
Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування і з’ясував, що серед українців суттєво зросла кількість тих, хто вірить у низку поширених наративів російської пропаганди. Найбільше зросла кількість тих, хто вірить у російські наративи про «втому» Заходу від війни, а також про конфлікт між політичним та військовим керівництвом України.
Як йдеться в результатах опитування, опублікованих у понеділок, 16 жовтня, кількість опитаних українців, які вірять у проросійський наратив про те, що «існує серйозний конфлікт між політичним та військовим керівництвом України», за рік зросла більш ніж на половину: з 14% у вересні минулого року до 32% у жовтні 2023 року.
Разом із цим більшість опитаних (54%) продовжують дотримуватися погляду, що політичне керівництво та військове командування діють злагоджено як одна команда. Хоча у вересні 2022 року цей показник був вищим і складав 71%, йдеться у результатах опитування про поширеність наративів «розколу» КМІС.
У наратив про те, що «влада України готова піти на неприйнятні компроміси з росією», вірять зараз 12%. Рік тому цей показник складав 5%. Утім при цьому абсолютна більшість українців (80%) продовжують вважати, що влада не піде на неприйнятні для України компроміси (у вересні 2022 року таких було 87%).
Також помітно зросла частка тих, хто вірить у ще один наратив російської пропаганди про те, що «Захід утомлюється від України, і хоче, щоб Україна домовлялася з росією» — з 15% у вересні 2022 року кількість таких опитаних людей виросла до 30% у жовтні 2023 року.
У КМІС відмічають тенденцію, що ті, хто вірять у конфлікт між політичною владою та військовим командуванням, або у те, що влада готова на неприйнятні поступки чи що підтримка Заходу слабне, дещо більше схильні до територіальних поступок. Серед них 21-22% готові на територіальні поступки, а серед тих, хто не поділяє такі наративи — лише 10-13% згодні на поступки росії. Разом з цим навіть серед тих, хто поділяє певний наратив «розколу», більшість (70-74%) виступають проти територіальних компромісів.
Опитування проводили 29 вересня — 9 жовтня методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням). Опитано 1010 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Опитування проводилося з респондентами віком від 18 років та старше, які на момент опитування проживали на території України (у межах, які контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року). Опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року. Статистична похибка вибірки не перевищувала 1,5% — 3,4%.
Дотримуватися «інформаційної гігієни»
Російські спецслужби намагаються сформувати нову агентурну мережу в Україні, посіяти розбрат та дестабілізувати внутрішньополітичну ситуацію в Україні всілякими способами. На цьому наголосив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.
За його словами, єдиний шанс росії здолати Україну — внести розкол та занурити українців у внутрішнє протистояння. Кремль успішно займався цим останні десятиріччя — ділив Україну на сорти, створював російські проксі-партії, корумпував політиків, фальсифікував історію.
Попри масштабну «чистку» російської агентури, рф і надалі «намагатиметься на місці однієї зрізаної голови виростити кілька нових».
Олексій Данілов у своєму дописі наголошує, що у перспективі йдеться про розгортання політичного проєкту, орієнтованого на залишки проросійськи налаштованого населення, а паралельно з цим здійснюється інформаційна інтервенція з намаганнями розхитати процес внутрішньоукраїнської дестабілізації.
Він зауважив, що українські правоохоронні структури уважно відстежують прояви подібних ворожих дій, виявляючи та припиняючи їх, та закликав українців до «інформаційної гігієни».
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