Шахово-шашковій «Каїссі» — чверть століття: історія клубу

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Про те, як працює найстаріший шахово-шашковий клуб на Полтавщині та як розвиваються ці види спорту в області розповів «Кременчуцькому Телеграфу» його директор Володимир Груздєв

Нещодавно шахово-шашковому клубу «Каїссі» виповнилось 25 років. З приводу ювілею у Кременчуці організували шаховий турнір серед жінок.

За словами директора клубу Володимира Груздєва, клуб заснували в жовтні 1998 року. Тоді у «Каїссі» першу партію розіграли колишній віцемер Кременчука Віктор Єгоров та ексредактор газети «Програма плюс». Першим директором клубу був Юрій Ямпольський.

— У чому сила клубу — звичайно в його тренерах, починаючи з легендарної Лариси Соболєвої, восьмикратної чемпіонки області, 4-х кратної чемпіонки міста, в єдиній кандидатці в майстри спорту з шахів серед жінок, що передчасно пішла на 75 році з життя рік тому. Вона заклала переможний фундамент у своїх студентах, які стали чемпіонами області серед дітей у різних вікових категоріях.

Як зазначив Володимир Груздєв, пріоритет клубу — це діти та його девіз: «Розвиток, Інтелект та Майстерність».

У свої часи студенти тренера Олександра Мальцева стали чемпіонами на першості області у Горішніх Плавнях. Сьогодні вже його учень Артем Титянюк, третій призер останнього першості міста та єдиний кременчуцький шахіст за останні 10 років, який виконав норму кандидата в майстри спорту з шахів, тренує молодих спортсменів. Приклад для учнів подає і головний тренер клубу, кандидат у майстри спорту Тарас Дацюк, який став чемпіоном області торік у швидких шахах.

Честь клубу у свої часи захищали багато відомих шахістів, серед них багаторазовий чемпіон області та міста, майстер спорту Володимир Грохотов, майстер спорту Сергій Шабала, який виконав норму майстра спорту саме у «Каїссі» та кандидат у майстри спорту Володимир Соболєв.

Шахову кар'єру в «Каїссі» починав один із найсильніших на сьогодні шахістів Кременчука, неодноразовий чемпіон міста, кандидат у майстри спорту Віктор Аміров.

— Вірою і правдою служить сьогодні шахам головний суддя клубу, чемпіон міста, кандидат у майстри спорту Степан Грициняк. А більше за інших шахістів «Каїсси» перемагали у чемпіонатах міста кандидати у майстри спорту Михайло Знайденко — двічі, Юрій Ямпольський — чотири рази та шестиразово Віктор Гончаров, — зазначив Володимир Груздєв.

Серед шахісток-жінок найбільше перемог у першостях міста — у Лариси Ярової (3 перших місця) та у Марії Винокурової (2 перших місця).

У шашках 4 перемоги у Володимира Мількіна — єдиного кандидата у майстри спорту серед чоловіків, неодноразового призера обласних першостей. У жінок найбільше число перемог в Ольги Котлік.

— З приходом нового керівника до Департаменту спорту та молоді Кременчука помітно пішла його комунікація з клубом. Практично вдалося розв’язати питання про присвоєння других шахових розрядів, які раніше федерація шахів Кременчука присвоювала у Фейсбуці. Тепер на черзі перші розряди, які обласні структури надають, чомусь, через інтернет, — сказав директор «Каїсси».

Володимир Груздєв розповів, що на сьогодні ситуація з розвитком шахів та шашок, як професійних видів спорту, у Полтавській області складна.

— Через обмеженість міських ресурсів, що виділяють на спорт, найкраще, що сьогодні можна зробити без інвесторів, так це тільки підтримувати їхнє існування, — заявив директор клубу.

Володимир Груздєв додав, що за 25 років існування «Каїсси» у Кременчуці пробували використовувати різні схеми розвитку цих видів спорту: дитячі клуби, громадські організації, дитячо-юнацькі спортивні школи, які, на його думку, повною мірою себе не виправдали.

— Значить треба шукати нові форми, такі як, наприклад, госпрозрахунковий шаховий клуб, — сказав очільник «Каїсси»

У шахово-шашковому клубі «Каїсса» проводять щоденні тренування юних шахістів у 2-х тренерів о 10.00 і 16.00, окрім неділі. А перед вечірнім тренуванням позмагатися між собою приходять дорослі спортсмени.