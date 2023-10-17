На Полтавщині автомобіль збив 64-річну пішоходку

Сьогодні, 17 жовтня, близько 13.00, поблизу залізничного переїзду у селищі Машівка Полтавського району сталася ДТП. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.
За попередньою інформацією, автомобіль Renault Duster, яким керував 43-річний чоловік, наїхав на 64-річну мешканку Машівки.
Внаслідок ДТП жінка травмувалася, її ушпиталили.
Наразі слідство з'ясовує обставини та причини ДТП.
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