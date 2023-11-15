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Кременчук, Споживач, Україна, Світ

Кременчужани мають укласти договори на техобслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання

Сьогодні, 18:29 Переглядів: 144

 

Газівники наголошують, що це допоможе убезпечити житло від аварій

Мешканці багатоповерхівок зобов’язані укласти угоди на техобслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання. Про це повідомляє ПрАТ «Кременчукгаз», місцевий оператор газорозподільчої мережі (ГРМ).

Відповідальність мешканців за внутрішньобудинкові газові мережі регулюється новим наказом Міністерства енергетики України від 29 вересня 2023 року № 292 «Про затвердження порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання в багатоповерхових будинках».

— Законодавство зобов’язує мешканців багатоповерхівок укласти угоди на техобслуговування (ТО) внутрішньобудинкових систем газопостачання зі спеціалізованим підприємством, а за їхньої відсутності — з оператором ГРМ, — розповідає голова правління «Кременчукгаз» Богдан Оксененко.

За його словами, відповідно до механізму, розписаному в наказі № 292, роботи здійснюються за укладеними угодами та сплаченими коштами. Якщо будинок не обслуговується, його мають відключати від споживання газу до моменту проведення ТО.

Наприкінці 2020 року законодавці зобов’язали співвласників будинків укладати угоди на ТО внутрішньобудинкових систем газорозподілу з оператором ГРМ (або іншим суб'єктом господарювання, який має право на виконання таких робіт). При цьому, ТО має здійснюватися коштом співвласників цих будинків.

Новий «газовий» платіж незабаром очікує на кременчужан

У «Кременчукгазі» зазначають, що з 2015 року, згідно з Кодексом ГРМ, цю складову прибрали з тарифу та розформували службу внутрішньобудинкових мереж, а газопроводи опинилися у відповідальності власника, тобто — співвласників будинку.

Пандемія коронавірусу сповільнила втілення законодавства, а повномасштабне вторгнення РФ в Україну зупинило процес. Тепер же його відновили.

— Угода на техобслуговування мусить бути укладена будинком/ОСББ. Це питання безпеки. З нашої практики, аварійних ситуацій, що трапляються на внутрішньобудинкових мережах, дуже багато. Щоразу ми реагуємо, припиняємо газорозподіл, ремонтуємо. Мешканці зі свого боку щоразу вимагають, щоб ми безплатно відновлювали газорозподіл. Але, згідно з Законом, це — відповідальність самих мешканців. Тепер є нормативний документ, що підтверджує договірні стосунки, — наголошує Богдан Оксененко.
Попередити вибух газу — відповідальність споживача, — «Кременчукгаз»

Кременчуцький оператор ГРМ буде зобов’язаний обслуговувати будинок, що не має сервісної організації. Але невдовзі це зміниться.

— Міністерство енергетики зобов’язує «Кременчукгаз» протягом першого року здійснити обслуговування 100% багатоквартирних будинків. Далі діятиме певна періодичність, залежно від терміну експлуатації будинку: чим новіша будівля, тим рідше вона обслуговуватиметься. Відповідно до цієї періодичності формуватимуться графіки, — пояснює Богдан Оксененко.

НКРЕКП наразі розробляє встановлення граничної ціни на ці послуги, залежно від типу та терміну експлуатації будинку. Очікується, що в кінці листопада 2023 року документ буде ухвалений.

У «Кременчукгазі» вважають, що перша платіжка за техобслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання мешканцям багатоповерхівок може прийти у 2024 році.

Раніше ми писали, понад 700 витоків газу усунули за I півріччя аварійні бригади «Кременчукгазу».

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: газ законодавство Кременчукгаз зміни договір співвласники Богдан Оксененко
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