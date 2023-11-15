Кременчужани мають укласти договори на техобслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання

Мешканці багатоповерхівок зобов’язані укласти угоди на техобслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання. Про це повідомляє ПрАТ «Кременчукгаз», місцевий оператор газорозподільчої мережі (ГРМ).
Відповідальність мешканців за внутрішньобудинкові газові мережі регулюється новим наказом Міністерства енергетики України від 29 вересня 2023 року № 292 «Про затвердження порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання в багатоповерхових будинках».
За його словами, відповідно до механізму, розписаному в наказі № 292, роботи здійснюються за укладеними угодами та сплаченими коштами. Якщо будинок не обслуговується, його мають відключати від споживання газу до моменту проведення ТО.
Наприкінці 2020 року законодавці зобов’язали співвласників будинків укладати угоди на ТО внутрішньобудинкових систем газорозподілу з оператором ГРМ (або іншим суб'єктом господарювання, який має право на виконання таких робіт). При цьому, ТО має здійснюватися коштом співвласників цих будинків.
У «Кременчукгазі» зазначають, що з 2015 року, згідно з Кодексом ГРМ, цю складову прибрали з тарифу та розформували службу внутрішньобудинкових мереж, а газопроводи опинилися у відповідальності власника, тобто — співвласників будинку.
Пандемія коронавірусу сповільнила втілення законодавства, а повномасштабне вторгнення РФ в Україну зупинило процес. Тепер же його відновили.
Кременчуцький оператор ГРМ буде зобов’язаний обслуговувати будинок, що не має сервісної організації. Але невдовзі це зміниться.
НКРЕКП наразі розробляє встановлення граничної ціни на ці послуги, залежно від типу та терміну експлуатації будинку. Очікується, що в кінці листопада 2023 року документ буде ухвалений.
У «Кременчукгазі» вважають, що перша платіжка за техобслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання мешканцям багатоповерхівок може прийти у 2024 році.
Раніше ми писали, понад 700 витоків газу усунули за I півріччя аварійні бригади «Кременчукгазу».
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