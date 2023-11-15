На Лубенщині загинула 12-річна дитина

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Її тіло знайшли на території приватного домогосподарства

На Лубенщині загинула дитина. Про це сповістив Лубенський райвідділ поліції.

15 листопада близько 17.20 надійшло повідомлення від громадян, що в одному із сіл Лубенської громади на території приватного домогосподарства знайшли тіло малолітньої дівчини без ознак життя.

На місце події прибула слідчо-оперативна група поліції Лубенщини, ювенальні поліціянти та медики. Правоохоронці встановили особу загиблої. Нею виявилася 12-річна місцева дівчинка.

За даним фактом вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група Лубенського райвідділу поліції, яка зʼясовує всі обставини та причини смерті дитини.