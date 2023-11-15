На Лубенщині загинула 12-річна дитина

На Лубенщині загинула дитина. Про це сповістив Лубенський райвідділ поліції.
15 листопада близько 17.20 надійшло повідомлення від громадян, що в одному із сіл Лубенської громади на території приватного домогосподарства знайшли тіло малолітньої дівчини без ознак життя.
На місце події прибула слідчо-оперативна група поліції Лубенщини, ювенальні поліціянти та медики. Правоохоронці встановили особу загиблої. Нею виявилася 12-річна місцева дівчинка.
За даним фактом вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група Лубенського райвідділу поліції, яка зʼясовує всі обставини та причини смерті дитини.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.