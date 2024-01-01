Кременчуцька письменниця Ніна Бурова відзначила свій ювілей

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Ніна Михайлівна народилася у Харкові 29 грудня 1948 року. Навчалася у Харківській міській школі №31, де велику увагу приділяли естетичному вихованню дітей.

На її художні вподобання вплинули не лише бабуся Клавдія Андріївна і дідусь Михайло Павлович, який мав свою іконописну майстерню, а й аристократичний Харків, культурна столиця України.

У 1963 році родина переїхала до Полтави, де дівчина й завершила навчання у школі. Проте, перед вступом до вузу їй довелося попрацювати санітаркою в обласній лікарні імені Скліфосовського.

У 1969 році пані Ніна стала студенткою Полтавського медичного стоматологічного інституту і закінчила його з «червоним» дипломом.

Трудовий шлях розпочала завідувачкою профвідділу стоматологічної поліклініки № 2 міста Кременчука, де її організаторські здібності помітили у відділі охорони здоров’я, запропонувавши посаду інспектора відділу.

У 1992 році жінка очолила шпиталь для інвалідів Великої Вітчизняної війни, згодом – обласний Центр профілактики ВІЛ-інфекції та боротьби зі СНІДом, Кременчуцьку обласну станцію переливання крові.

Творча натура

Саме ці керівні посади стали поштовхом до регулярного спілкування із засобами масової інформації. Спочатку просто як інтерв’юєра, згодом – як дописувачки.

Пізніше Ніна Михайлівна спробувала себе у якості журналіста. І це в неї добре вийшло.

Вона готувала публікації з актуальних питань медицини. Її статті регулярно почали з’являтися на сторінках газет «Ваше здоров’я», «Медична газета Полтавщини», «Програма плюс», «Вісник Кременчука», «Зоря Полтавщини», «Кременчуцька панорама», «Усе про здоров’я».

Ніна Михайлівна активно виступала в ефірі міського радіо «Ера», вела рубрику «Усе про СНІД» на телеканалі «ЮТА», брала активну участь у підготовці передач медичної тематики у Кременчуцькій міській телекомпанії «Візит» тощо.

У 2002 році у медичній газеті «Усе про здоров’я» вперше з’явилась її добірка віршів. Таким чином, проявилася ще одна грань творчої натури.

Невдовзі її поетичні доробки друкувалися на сторінках міської преси, почали звучати по радіо.

У 2004 році Ніна Михайлівна організувала й успішно провела пресконференцію для засобів масової комунікації до Дня пам’яті померлих від СНІДу і Дня боротьби з хворобою.

Вона також брала участь в обласному поетичному конкурсі «Повіки слався, жінко!».

У 2011 році вона стала членкинею Національної спілки журналістів України, а у 2018 році — відповідальною за культурно-масовий сектор Кременчуцької міської організації НСЖУ.

Ніна Михайлівна має Почесний знак «Відмінник охорони здоров’я», діамантову прикрасу – відзнаку Президента України Л. Д. Кучми. Вона нагороджена Почесним знаком «За розбудову Автозаводського району», Почесною грамотою Міністерства охорони здоров’я України, медаллю «Ветеран праці», Подякою Полтавської обласної ради.

Вона авторка кількох буклетів на медичну тему, науково-практичного дослідження, Посібника про СНІД.

Ніна Михайлівна в різні роки випустила добірку віршів «Все про здоров’я», збірку творів «Я – жінка», вірші-присвячення «Имею честь вам посвятить», «Жінка осені», вірші «Україно, ти для мене диво» та «Полтавщина – це щастя і доля». Також вона — авторка біографічних нарисів «Шляхом поколінь».

Ця талановита жінка, дуже доброзичлива людина, має багато друзів. Напередодні ювілею її добрі друзі: голова спілки філателістів Володимир Скляр разом із головою творчої спілки журналістів Кременчуччини Володимиром Шевченком зробили Нині Михайлівні подарунок. Вони випустили іменний конверт та урочисто погасили його на головній пошті Кременчука.

У свій ювілейний день народження Ніна Михайлівна прийняла ще багато подарунків, привітань та побажань доброго здоров’я на багато років життя.