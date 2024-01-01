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Кременчук, Соціальний захист

Кабмін спростив ветеранам війни оформлення пільг на оплату житлово-комунальних послуг

Сьогодні, 13:00 Переглядів: 89

 

Замість ветерана війни процедуру призначення пільги зможуть пройти члени його сім’ї

Чинне законодавство передбачає, що для призначення пільг на житлово-комунальні послуги, пільговик має особисто звернутися до уповноважених органів. Про це повідомляє Урядовий портал.

Через це українські ветерани війни, які беруть участь у воєнних діях і перебувають на передовій, зіштовхувались з проблемою неможливості оформлення цих пільг, адже не мали змоги звернутися по їх призначення особисто. А отже, ветерани та члени їхніх сімей не мали можливості скористатися соціальними гарантіями, передбаченими державою.

З урахуванням реалій воєнного часу, для розв'язання цієї проблеми Мінсоцполітики розробило постанову, яку 27 грудня ухвалив на своєму засіданні Кабінет Міністрів України.

Відповідно до неї, ухвалений експериментальний Порядок взяття на облік та призначення пільг на оплату житлово-комунальних послуг для ветеранів війни (осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників бойових дій, учасників війни) та членів їх сімей. Він запрацює через 4 місяці після відповідних технічних доопрацювань інформаційних систем. Цей порядок спрощує процедуру внесення відомостей в Реєстр осіб, які мають право на пільги, та призначення Пенсійним фондом України пільг на оплату житлово-комунальних послуг.

А саме:

  • якщо ветеран війни (особа з інвалідністю внаслідок війни, учасник бойових дій, учасник війни) не може самостійно подати заяву на призначення пільги на ЖКП, – з травня 2024 року це зможуть зробити за нього члени його родини.
  • замість існуючих двох окремих можна буде подавати єдину спрощену заяву – про взяття на облік як пільговика, і про надання пільг.
  • обсяг інформації, яку необхідно зазначити, для призначення пільг зменшиться. Частину інформації Мінсоцполітики та ПФУ отримуватимуть шляхом обміну і взаємодії між інформаційними системами державних органів.
  • передбачено можливість подання спрощеної заяви, крім паперової, також в електронній формі, зокрема, засобами Порталу Дія.
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Автор: Віктор Крук
Теги: Кабмін уряд ветерани пільги послуги
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