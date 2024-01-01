Кабмін спростив ветеранам війни оформлення пільг на оплату житлово-комунальних послуг

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Чинне законодавство передбачає, що для призначення пільг на житлово-комунальні послуги, пільговик має особисто звернутися до уповноважених органів. Про це повідомляє Урядовий портал.

Через це українські ветерани війни, які беруть участь у воєнних діях і перебувають на передовій, зіштовхувались з проблемою неможливості оформлення цих пільг, адже не мали змоги звернутися по їх призначення особисто. А отже, ветерани та члени їхніх сімей не мали можливості скористатися соціальними гарантіями, передбаченими державою.

З урахуванням реалій воєнного часу, для розв'язання цієї проблеми Мінсоцполітики розробило постанову, яку 27 грудня ухвалив на своєму засіданні Кабінет Міністрів України.

Відповідно до неї, ухвалений експериментальний Порядок взяття на облік та призначення пільг на оплату житлово-комунальних послуг для ветеранів війни (осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників бойових дій, учасників війни) та членів їх сімей. Він запрацює через 4 місяці після відповідних технічних доопрацювань інформаційних систем. Цей порядок спрощує процедуру внесення відомостей в Реєстр осіб, які мають право на пільги, та призначення Пенсійним фондом України пільг на оплату житлово-комунальних послуг.

А саме: