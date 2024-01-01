З 1 січня в Україні підвищуються податки для ФОПів: скільки доведеться платити

Сьогодні, 13:33 Переглядів: 2

Розмір ЄСВ залежить від розміру мінімальної заробітної плати, яка збільшилася з нового року

З початку 2024 року в Україні підвищилися податки для фізичних осіб-підприємців (ФОПів). Усі групи ФОПів тепер зобов'язані сплачувати більшу суму єдиного соціального внеску (ЄСВ). Крім того, зростуть розміри єдиного податку для першої та другої групи платників єдиного податку.

Проте, рішення щодо підвищення податків уряд не приймав. Розмір ЄСВ залежить від мінімальної заробітної плати, яка з 1-го січня збільшується з 6700 до 7100 грн. Отже, мінімальний страховий внесок зростає на 88 грн — з 1474 до 1562 грн (7100 грн х 22%).

Через перерахунок прожиткового мінімуму та підвищення мінімальної зарплати зросте і єдиний податок:

для 1-ї групи – на 34,4 грн (зі 268,4 до 302,8 грн);

(зі 268,4 до 302,8 грн); для 2-ї групи – на 88 грн (зі 1474 до 1562 грн).

Проте, для ФОПів зросли й ліміти, що дають право перебувати у 1 та 2 групах та сплачувати фіксований єдиний податок та мінімальний ЄСВ.

Так, на 1-й групі єдиного податку можуть залишатися ті підприємці, які за рік мають обіг до 167 мінімальних зарплат. Минулого року це було 1 млн 118 тис. 900 грн, а з 1 січня це 1 млн 185 тис. 700 грн.

Для 2-ї групи ліміт збільшився з 5 млн 587 тис. 800 до 5 млн 921 тис. 400 грн.

Для третьої групи єдиного податку ліміт збільшився з 7 млн 818 тис. 900 грн до 8 млн 285 тис. 700 грн.

Нагадаємо, що Кабмін затвердив Національну стратегію доходів до 2030 року, яка передбачає підвищення податків для ФОПів. Ставка буде залежати від виду бізнесу, яким займається підприємець і становитиме від 3% до 18% обігу, що значно більше, ніж ті ставки, що діють зараз. Крім того, пропонується обмежити кількість підприємців, які мають право перебувати на єдиному податку.

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