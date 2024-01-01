У передноворічний тиждень у Кременчуці народилося 19 малюків

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У передноворічний тиждень, із 25 до 31 грудня, у Кременчуці народилося 19 немовлят. Про це повідомляють у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

У стінах Кременчуцького перинатального центру ІІ рівня на світ з'явилися 15 діток - 9 хлопчиків та 6 дівчаток.

У Кременчуцькій міській лікарні «Правобережна» народилося ще четверо маленьких кременчужан - 2 хлопчика та 2 дівчинки. Серед них - хлопчик-богатир вагою 5,5 кг та зростом 55 см.

Нагадаємо, тижнем раніше, напередодні Різдва, у Кременчуці народилися 23 дитини.