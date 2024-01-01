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Полтавщина, Війна

Напередодні Нового року на Полтавщині впали уламки російського безпілотника

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 568

 

Жертв та постраждалих немає

*фото ілюстративне

31 грудня близько 18.30 на Полтавщині поблизу с. Сулими Миргородського району впали уламки збитого російського безпілотника. Про це повідомляється у добовому зведенні Міністерства внутрішніх справ України

Жертв та потерпілих внаслідок цього немає. До ліквідації наслідків падіння безпілотника долучилися 5 надзвичайників.

Протягом 31 грудня на Полтавщині оголошувались 4 повітряні тривоги.

Загалом у небі над Україною у новорічну ніч військові Повітряних Сил Збройних Сил України збили 87 російських безпілотників.

Нагадаємо, 20 грудня під час чергової повітряної атаки уламки російського дрона впали на будинок у Миргороді. 


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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Київщини
Теги: Полтавщина безпілотник війна повітряна тривога
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