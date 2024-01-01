Напередодні Нового року на Полтавщині впали уламки російського безпілотника

31 грудня близько 18.30 на Полтавщині поблизу с. Сулими Миргородського району впали уламки збитого російського безпілотника. Про це повідомляється у добовому зведенні Міністерства внутрішніх справ України.
Жертв та потерпілих внаслідок цього немає. До ліквідації наслідків падіння безпілотника долучилися 5 надзвичайників.
Протягом 31 грудня на Полтавщині оголошувались 4 повітряні тривоги.
Загалом у небі над Україною у новорічну ніч військові Повітряних Сил Збройних Сил України збили 87 російських безпілотників.
Нагадаємо, 20 грудня під час чергової повітряної атаки уламки російського дрона впали на будинок у Миргороді.
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