Напередодні Нового року на Полтавщині впали уламки російського безпілотника

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 568

Жертв та постраждалих немає

31 грудня близько 18.30 на Полтавщині поблизу с. Сулими Миргородського району впали уламки збитого російського безпілотника. Про це повідомляється у добовому зведенні Міністерства внутрішніх справ України.

Жертв та потерпілих внаслідок цього немає. До ліквідації наслідків падіння безпілотника долучилися 5 надзвичайників.

Протягом 31 грудня на Полтавщині оголошувались 4 повітряні тривоги.

Загалом у небі над Україною у новорічну ніч військові Повітряних Сил Збройних Сил України збили 87 російських безпілотників.