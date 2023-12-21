Уламки безпілотника впали на будинок у Миргороді

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Ввечері 20 грудня росіяни атакували Полтавщину. Як повідомив начальник Полтавської військової адміністрації Філіп Пронін, під час повітряної тривоги уламки, ймовірно, безпілотника впали на житловий будинок в Миргородському районі.

За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

— Уже вранці на місці буде працювати профільна комісія, яка зафіксує руйнування. Власники будинку отримують грошову допомогу, — зазначив Пронін.

Повітряна тривога в області тривала з 20.24 по 23.18. Повідомлення про те, що на Полтавщині працює ППО з’явились у телеграм-каналах близько 21.22.

Нагадаємо, 4 листопада уламки ракети пошкодили кілька житлових будинків у Миргородському районі, тоді загинула жінка. А 15 грудня у селі Сенча Миргородського району під час повітряної тривоги впав невідомий повітряний об’єкт, який пошкодив два будинки.