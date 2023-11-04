Уламки ракети пошкодили житлові будинки
4 листопада ворог атакував Полтавщину. За попередньою інформацією уламки ракети пошкодили кілька житлових будинків у Миргородському районі.
Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.
За його словами, постраждали люди, серед них двоє дітей. На жаль, загинула одна жінка.
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Повітряні Сили ЗСУ повідомили, що ввечері 4 листопада ворог атакував крилатими та балістичними ракетами Дніпропетровщину та Полтавщину.
У результаті бойової роботи зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил ЗС України знищили три крилаті ракети «Іскандер-К».
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