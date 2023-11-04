Ворог атакував Полтавщину, загинула жінка, - Філіп Пронін (доповнюється)

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4 листопада ворог атакував Полтавщину. За попередньою інформацією уламки ракети пошкодили кілька житлових будинків у Миргородському районі.

Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

За його словами, постраждали люди, серед них двоє дітей. На жаль, загинула одна жінка.

— На місці працюють всі відповідні служби. В иїхав на місце події. Подробиці згодом, — зазначив Пронін.

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Повітряні Сили ЗСУ повідомили, що ввечері 4 листопада ворог атакував крилатими та балістичними ракетами Дніпропетровщину та Полтавщину.

У результаті бойової роботи зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил ЗС України знищили три крилаті ракети «Іскандер-К».