Поліція Полтавщини розшукує двох чоловіків, які ухиляються від відбування покарань

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Вони засуджені за зброю та грабіж

Поліція Лубенщини за ухилення від відбування покарань розшукує двох осіб. Про це повідомили у пресслужбі поліції Полтавщини.

Сисоєв Олександр Сергійович, 1959 року народження — мешканець міста Лубни, засуджений за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Прикмети: на вигляд 65 років, зріст 170-175 см, середньої статури, обличчя овальне, очі темні, волосся коротке, з сивиною.

Чернецький Сергій Васильович, 1983 року народження — засуджений за ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України.

Прикмети: зріст 178-183 см, середньої статури, обличчя овальне, виступаюче підборіддя, волосся коротке темне, очі карі.

Якщо вам відома інформація про цих людей, що допоможе пришвидшити їх розшук, поліціянти просять повідомити до Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області за телефонами:

05361 73628;

050 440 8276;

095 207 6955;

096 267 0812;

095 191 1300;

102.

Нагадаємо, у Кременчуці на пішохідному переході збили чоловіка.