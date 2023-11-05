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У жовтні у Горішніх Плавнях розіграли «Кубок Дніпра» з баскетболу

Сьогодні, 08:02 Переглядів: 136

 

На грудень заплановане проведення чемпіонату міста 

21-22 жовтня на базі ДЮСШ № 3 у Горішніх Плавнях відбулися відкриті змагання з баскетболу на «Кубок Дніпра» серед юнаків 2008-2009 років народження.

Як пишуть «Хроніки тижня», переможцем змагань стала команда «Схід» із Лозової Харківської області. На другому місці — «Push team» з Харкова, на третьому — команда спеціалізованої ДЮСШ олімпійського резерву № 2 з Полтави. Команда ДЮСШ № 3 «Дніпро» посіла четверте місце.

— Змагалися з найсильнішими командами. Гості перемогли, а ми отримали гарний досвід та ігрову практику із сильними командами, бо всі три команди, які приїхали до нас, змагалися в чемпіонаті України, тож нам є чому в них навчитися, — зазначив Іван Кравець.

Зараз вихованці ДЮСШ № 3 починають підготовку до чемпіонату України, який розпочнеться після Нового року, а на початку листопада на базі закладу пройдуть змагання серед вихованців 2008 року народження, потім серед спортсменів молодшого віку. У грудні заплановане проведення чемпіонату міста, яка визначить найсильніших баскетболістів Горішніх Плавнів.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: змагання кубок баскетбол Кубок Дніпра Горішні Плавні
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