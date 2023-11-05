Аварійній відключення електроенергії на Полтавщині через пориви вітру, - Філіп Пронін

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Майде 5,5 тисяч абонентів були без світла

Аварійні відключення електромереж на Полтавщині сталися через пориви вітру. Про це повідомив начальник Полтавської області військової адміністрації Філіп Пронін.

За його словами, васлідок погіршення погодних умов із ночі без електропостачання залишилися 5 455 абонентів.

Аварійні бригади працювали в Гадяцькій, Шишацькій та Полтавській громадах. Задіяли три бригади енергетиків.

Нагадаємо, 4 листопада через російський ракетний обстріл на Полтавщині загинула жінка та постраждали діти.