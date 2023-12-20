«Ніндзя» по-кременчуцьки: суд виніс вирок чоловіку, який ходив містом із сюрикеном

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Автозаводський районний суд виніс вирок кременчужанину, який ходив містом із сюрикеном. Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень.

У матеріалах справи йдеться, що на початку жовтня цього року на вулиці Чумацький Шлях чоловік поміж дерев знайшов метальну холодну зброю ніндзя та забрав собі.

Після цього кременчужанин зберігав та незаконно носив при собі сюрикен без передбаченого законом дозволу. А 9 листопада правоохоронці «натрапили» на «ніндзю», обшукали його, знайшли зброю та вилучили її. Експертиза показала, що сюрикен виготовлений заводським способом, з подальшим самостійним внесенням змін в його конструкцію.

27 листопада під час досудового розслідування обвинувачений визнав себе винним у правопорушенні за ч. 2 ст. 263 (Носіння, виготовлення, ремонт або збут кинджалів, фінських ножів, кастетів чи іншої холодної зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України та уклав угоду з прокурором.

Суд призначив чоловікові покарання у вигляді позбавлення волі на 1 рік, але замінив його на 1 рік іспитового строку. Крім того, він має відшкодувати на користь держави витрати на залучення експертів — 956 гривень.

Згідно з вироком суду, сюрикен знищать, а диск з відеозаписом з нагрудних камер поліціянтів зберігатиметься в матеріалах кримінального провадження.

Вирок може бути оскаржений до Полтавського апеляційного суду протягом 30 днів з дня його проголошення.