Освітяни Горішніх Плавнів відвідали Києво-Могилянську бізнес-школу

Під час візиту освітяни також дізналися більше про Києво-Могилянську академію, про традиції та контексти академії розповіли УМБШ та «Майбутні» Тимур Демчук і керівниця Культурно-мистецького центру НаУКМА Владислава Осьмак
Нещодавно освітні управлінці Горішньоплавнівської територіальної громади, на чолі із заступницею міського голови Надією Угнічевою, завітали до Києва та відвідали Києво-Могилянську бізнес-школу в рамках спільної роботи над проєктом, який має на меті створення умов для розвитку громади та об’єднанню зусиль для успішного управління системою освіти у місті. Директори та заступники шкіл, керівники профільних напрямків виконавчого комітету зустрілися із партнерами та разом попрацювати над зміною освітньої сфери своєї громади.
Ця робота почалася ще влітку, у вересні місто відвідали Голова Державної служби якості освіти України Руслан Гурак і керівник Києво-Могилянської бізнес-школи Олександр Саврук, і тепер співпраця набирає нових потужних обертів.
Відвідуючи Горішні Плавні, ознайомилися зі здобутками освітян міста, зокрема відвідавши ЗОШ № 5 ім. Л.І. Бугаєвської:
Про це освітяни міркували разом з деканом Києво-Могилянської бізнес-школи та партнером Могилянської стратегічної агенції M-S-A Олександром Савруком. Про автономію шкіл освітяни поспілкувалися з Валентиною Топольніцькою, головою ГО «Могилянська стратегічна агенція». У свою чергу засновниця демократичної школи «Майбутні» Наталя Черепухіна познайомила учасників з досвідом створення та управління школою нового типу на прикладі свого освітнього середовища.
Під час візиту освітяни також дізналися більше про Києво-Могилянську академію, про традиції та контексти академії розповіли УМБШ та «Майбутні» Тимур Демчук і керівниця Культурно-мистецького центру НаУКМА Владислава Осьмак.
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