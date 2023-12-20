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Кременчук, Освіта

Освітяни Горішніх Плавнів відвідали Києво-Могилянську бізнес-школу

Сьогодні, 21:00 Переглядів: 141 Партнерський проєкт

 

Під час візиту освітяни також дізналися більше про Києво-Могилянську академію, про традиції та контексти академії розповіли УМБШ та «Майбутні» Тимур Демчук і керівниця Культурно-мистецького центру НаУКМА Владислава Осьмак

Нещодавно освітні управлінці Горішньоплавнівської територіальної громади, на чолі із заступницею міського голови Надією Угнічевою, завітали до Києва та відвідали Києво-Могилянську бізнес-школу в рамках спільної роботи над проєктом, який має на меті створення умов для розвитку громади та об’єднанню зусиль для успішного управління системою освіти у місті. Директори та заступники шкіл, керівники профільних напрямків виконавчого комітету зустрілися із партнерами та разом попрацювати над зміною освітньої сфери своєї громади.

Ця робота почалася ще влітку, у вересні місто відвідали Голова Державної служби якості освіти України Руслан Гурак і керівник Києво-Могилянської бізнес-школи Олександр Саврук, і тепер співпраця набирає нових потужних обертів.

Відвідуючи Горішні Плавні, ознайомилися зі здобутками освітян міста, зокрема відвідавши ЗОШ № 5 ім. Л.І. Бугаєвської:

  • У STEM — лабораторії, яку було облаштовано за безпосередньої участі компанії Ferrexpo та Благодійного фонду Полтавського ГЗК, вчителька Алла Зєльова продемонструвала можливості використання модернізованого кабінету фізики для якнайкращого впровадження природничо-математичної освіти як під час навчальних занять, так і в позаурочний час.
  • Під час зустрічі з викладачем предмета «Захист України» Олександром Войцеховським гості обговорили зміни в освітній програмі та важливість забезпечення новими зразками навчальної зброї сучасних шкільних кабінетів з вивчення цього предмета.
  • Соціальний педагог Дарія Немченко, яка успішно пройшла навчання з підвищення обізнаності щодо безпечної поведінки, підготовки й захисту під час збройних конфліктів та ризиків, пов’язаних з вибухонебезпечними предметами, у кабінеті безпеки поділилася досвідом роботи з учнями та продемонструвала один із методів роботи з дітьми на прикладі гри «33 нещастя».
  • Про важливість мотивації здобувачів освіти у вивчення англійської мови саме в сучасних реаліях Руслан Гурак поспілкувався в лінгвістичному кабінеті англійської мови з учителькою Мариною Матвієць.
  • Гості були приємно вражені можливостями LEGO — лабораторії та кабінету робототехніки, у яких діти різних вікових категорій розвивають інноваційну науково-технічну творчість.
  • Богдан Портяний, учитель географії, фіналіст конкурсу Global Teacher Prize Ukraine — 2018, продемонстрував упровадження сучасних технологій у кабінеті географії та правознавства.
«Успішне управління системою освіти та кожного окремого освітнього закладу у логіці відкритих систем вимагає від управлінців мислення на основі суб’єкт-суб’єктних засад. Це змінює традиційне співіснування закладів один з одним, з одного боку, та з державними інституціями — з іншого», — окреслили мету проєкту його розробники, «таким чином, розширюючи свою автономію та сфери впливу, освітня сфера стає одним з ключових гравців у розвитку громади та покращення добробуту кожного її жителя.

Про це освітяни міркували разом з деканом Києво-Могилянської бізнес-школи та партнером Могилянської стратегічної агенції M-S-A Олександром Савруком. Про автономію шкіл освітяни поспілкувалися з Валентиною Топольніцькою, головою ГО «Могилянська стратегічна агенція». У свою чергу засновниця демократичної школи «Майбутні» Наталя Черепухіна познайомила учасників з досвідом створення та управління школою нового типу на прикладі свого освітнього середовища.

Під час візиту освітяни також дізналися більше про Києво-Могилянську академію, про традиції та контексти академії розповіли УМБШ та «Майбутні» Тимур Демчук і керівниця Культурно-мистецького центру НаУКМА Владислава Осьмак.

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Автор: Аліса Котова Джерело фото: Галина Заболотня
Теги: Горішні Плавні бізнес-школа
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