На російсько-українській війні загинув іще один воїн із Кременчуччини

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 27

Останній бій він прийняв у листопаді на Донеччині

Кременчуцький район втратив іще одного захисника України — загинув Владислав Короп із Глобинської громади. Про це повідомляють на фейсбук-сторінці Другого відділу Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Владислав розпочав службу 13 лютого 2023 року у лавах Десантно-штурмових військ Збройних Сил України. Служив у складі 77 окремої аеромобільної бригади на посаді навідника взводу снайперів роти снайперів. Майже 9 місяців обороняв Україну від навали окупантів.

Загинув солдат 3 листопада поблизу селища Хромове на Донеччині. Тривалий час військовий вважався зниклим безвісти. Нещодавно його тіло ідентифікували за допомогою ДНК-експертизи.

Дата прощання із Владиславом Коропом поки невідома.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та друзям загиблого.