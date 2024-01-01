«Будемо святкувати після перемоги» — кременчужани про Новорічну ніч

Хтось зустрічав рік Зеленого Дерев'яного Дракона тихо та спокійно у сімейному колі, а хтось і зовсім відмовився від будь-яких традицій, бо зараз не час, діляться кременчужани. Що ж до очікувань від року прийдешнього, то тут люди одностайні:

«Мріють про мир, світле майбутнє для України та щоб повернулися з фронту усі, на кого чекають вдома».

Більше про те, як зустрічали Новий рік, та про що мріють містяни у 2024 році дивіться у нашому відеоматеріалі.