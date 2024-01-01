«Будемо святкувати після перемоги» — кременчужани про Новорічну ніч

Сьогодні, 1 січня, журналісти «Кременчуцького Телеграфа» вирішили запитати у жителів міста, як вони зустрічали 2024 рік, та на які події очікують у році прийдешньому
Хтось зустрічав рік Зеленого Дерев'яного Дракона тихо та спокійно у сімейному колі, а хтось і зовсім відмовився від будь-яких традицій, бо зараз не час, діляться кременчужани. Що ж до очікувань від року прийдешнього, то тут люди одностайні:
Більше про те, як зустрічали Новий рік, та про що мріють містяни у 2024 році дивіться у нашому відеоматеріалі.
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