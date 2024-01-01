На Полтавщині у вогні загинув чоловік

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31 грудня близько 19.30 у місті Пирятин на Полтавщині у багатоповерхівці сталася пожежа. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Полтавській області.

За попередньою інформацією надзвичайників, пожежа сталася в одній із квартир. О 20.15 рятувальники вогонь локалізували, а о 21.08 - ліквідували.

В одній із квартир пожежники виявили тіло 65-річного чоловіка.

Одна людина внаслідок пожежі травмувалася. Від вогню рятувальники врятували 10 мешканців будинку. Ще 12 евакуювали.

Надзвичайники встановлюють причини та обставини загоряння. Поліція ж порушила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (Порушення вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людини) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 31 грудня у Кременчуцькому районі внаслідок пожежі загинули дві людини - у селі Книшівка Козельщинської громади та у селі Комендантівка Пришибської громади.

*фото ілюстративне



