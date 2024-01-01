Микола Корецький
До дня Святого Миколи Чудотворця ми разом з волонтерами провели для діточок свято радості і добра
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Гроші, Соціальний захист

Зростання мінімальних зарплат та пенсій — на які надбавки розраховувати громадянам

Сьогодні, 18:00 Переглядів: 196

 

Частину пенсій перерахують у січні, решту у березні цього року, після запланованої індексації. Надбавки обумовлені набуттям чинності Закону України про державний бюджет на 2024 рік, який вступає в силу від 1 січня

У відповідності до Закону про держбюджет, розмір мінімальної зарплати зросте з 6 тисяч 700 грн, до 7 тисяч 100 грн. У квітні ж мінімалка зросте ще раз, і становитиме 8 тисяч грн.. Також, за повідомленням очільника Полтавської ОВА Філіпа Проніна, з 1 січня жителі Полтавщини отримуватимуть підвищену соціальну допомогу від держави.

«Йдеться про 13 видів щомісячних виплат для найбільш незахищених верств населення. Їх розміри виплачуються з урахуванням прожиткових мінімумів» — пише офіційний сайт Полтавської ОВА, з посиланням на Філіпа Проніна.

Зазначається, що розмір підвищення залежить від виду допомоги та відсоткового співвідношення до прожиткового мінімуму. Прожитковий мінімум на одну особу нині становить 2920 грн.

Тож, матимемо такі цифри соціальних виплат:

  • для дітей віком до 6 років 2 тисячі 563 грн;

  • від 6 до 18 років 3 тисячі 196 грн;

  • працездатним людям виплачуватимуть 3 тисячі 28 грн;

  • для непрацездатних 2 тисячі 361 грн.

Крім цього, офіційний сайт Полтавської ОВА повідомляє, що перерахунок стосуватиметься і малозабезпечених сімей.

«Для працездатних осіб перерахунок складе — від 45 до 55% прожиткового мінімуму. Для дітей — від 130 до 140% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку».

Нагадаємо, раніше у пенсійному фонді повідомляли, що з 1 січня виплати збільшать для чотирьох категорій пенсіонерів, чиї виплати прив'язані до мінімальної зарплати, а також прожиткового мінімуму. Решта соціальних виплат зросте у березні, після щорічної індексації пенсій.

У області повідомляють, що тільки за січень 2024 року на Полтавщині допомогу отримає 80 тисяч громадян. Сума виплат складе понад 177 млн грн.

1
Автор: Роксолана Жукова
Теги: пенсії ПФУ підвищення пенсій індексація
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 52 від 28 грудня 2023)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 51 від 21 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 50 від 14 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 49 від 7 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх