Зростання мінімальних зарплат та пенсій — на які надбавки розраховувати громадянам

Сьогодні, 18:00 Переглядів: 196

Частину пенсій перерахують у січні, решту у березні цього року, після запланованої індексації. Надбавки обумовлені набуттям чинності Закону України про державний бюджет на 2024 рік, який вступає в силу від 1 січня

У відповідності до Закону про держбюджет, розмір мінімальної зарплати зросте з 6 тисяч 700 грн, до 7 тисяч 100 грн. У квітні ж мінімалка зросте ще раз, і становитиме 8 тисяч грн.. Також, за повідомленням очільника Полтавської ОВА Філіпа Проніна, з 1 січня жителі Полтавщини отримуватимуть підвищену соціальну допомогу від держави.

« Йдеться про 13 видів щомісячних виплат для найбільш незахищених верств населення. Їх розміри виплачуються з урахуванням прожиткових мінімумів» — пише офіційний сайт Полтавської ОВА, з посиланням на Філіпа Проніна.

Зазначається, що розмір підвищення залежить від виду допомоги та відсоткового співвідношення до прожиткового мінімуму. Прожитковий мінімум на одну особу нині становить 2920 грн.

Тож, матимемо такі цифри соціальних виплат:

для дітей віком до 6 років 2 тисячі 563 грн;

від 6 до 18 років 3 тисячі 196 грн;

працездатним людям виплачуватимуть 3 тисячі 28 грн;

для непрацездатних 2 тисячі 361 грн.

Крім цього, офіційний сайт Полтавської ОВА повідомляє, що перерахунок стосуватиметься і малозабезпечених сімей.

« Для працездатних осіб перерахунок складе — від 45 до 55% прожиткового мінімуму. Для дітей — від 130 до 140% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку».

Нагадаємо, раніше у пенсійному фонді повідомляли, що з 1 січня виплати збільшать для чотирьох категорій пенсіонерів, чиї виплати прив'язані до мінімальної зарплати, а також прожиткового мінімуму. Решта соціальних виплат зросте у березні, після щорічної індексації пенсій.

У області повідомляють, що тільки за січень 2024 року на Полтавщині допомогу отримає 80 тисяч громадян. Сума виплат складе понад 177 млн грн.