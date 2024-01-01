Кременчуцький район втратив іще одного захисника України - «на щиті» повернувся додому військовий із Горішніх Плавнів Станіслав Коваленко. Про це «Кременчуцький ТелеграфЪ» дізнався із соціальних мереж.
2 січня відбудеться прощання із загиблим військовослужбовцем у Горішніх Плавнях. О 10.30 автобус чекатиме усіх бажаючих навпроти місцевої поліклініки (за школою № 1). Прощання та поховання відбужеться об 11.00 на Алеї Слави.
Редакція «Кременчуцький Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та друзям загиблого.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.