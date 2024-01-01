Микола Корецький
До дня Святого Миколи Чудотворця ми разом з волонтерами провели для діточок свято радості і добра
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині медсестра підробила довідку про щеплення від COVID-19 — суд

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 1

 

Жінка позиціювала себе, як прихильниця «антивакцинаторів» і хотіла зберегти роботу

26 грудня Хорольський районний суд виніс вирок медсестрі, яку обвинувачували у підробці документів. Жінка отримала штраф за те, що підробила документи про щеплення від COVID-19.

Про це стало відомо з вироку, розміщеного у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

За версією слідства, довідку про щеплення від коронавірусної хвороби жінка отримала від свого знайомого лікаря. Своєї вини медсестра не визнала і розповіла, що вакцинацію робила. Довідку їй анулювали через те, що на місці роботи, в Полтавському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, з головним лікарем склалися неприязні стосунки, розповіла обвинувачена.

У день, коли, за словами медсестри, вона робила вакцинацію, у маніпулятивному кабінеті її не бачили. За словами одного зі свідків, також виявили, що кількість використаних вакцин була меншою, аніж виписаних довідок — одна доза лишилася не введеною.

Як розповів один зі свідків, сім’я обвинуваченої була противницею вакцинації. Чоловік медсестри у соцмережах виступав проти вакцинації, говорив про це також у колективі, засуджував тих, хто отримав щеплення та зневажливо висловлювався на їхню адресу з приводу цього, зазначено у справі.

Суд вирішив, що жінка не мала корисливих намірів, підробляючи документи. Зазначено, що під час роботи з людьми, які захворіли на COVID-19 лікарі отримують надбавку. Доплата не пов’язана з отриманням довідки, тобто гроші отримують лише за роботу з пацієнтами з COVID-19, якщо аналізи підтвердять наявність вірусу. 

Суд розцінив, що жінка позиціювала себе, як прихильниця «антивакцинаторів» і хотіла зберегти роботу. Медсестра отримала штраф у розмірі 850 грн.

ПО ТЕМІ:

Україна наближається до піка захворюваності на COVID-19, а у Кременчуці закінчилася вакцина

0
Автор: Вероніка Білодід
Теги: Covid-19 суд
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 52 від 28 грудня 2023)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 51 від 21 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 50 від 14 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 49 від 7 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх