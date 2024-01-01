На Полтавщині медсестра підробила довідку про щеплення від COVID-19 — суд

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26 грудня Хорольський районний суд виніс вирок медсестрі, яку обвинувачували у підробці документів. Жінка отримала штраф за те, що підробила документи про щеплення від COVID-19.

Про це стало відомо з вироку, розміщеного у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

За версією слідства, довідку про щеплення від коронавірусної хвороби жінка отримала від свого знайомого лікаря. Своєї вини медсестра не визнала і розповіла, що вакцинацію робила. Довідку їй анулювали через те, що на місці роботи, в Полтавському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, з головним лікарем склалися неприязні стосунки, розповіла обвинувачена.

У день, коли, за словами медсестри, вона робила вакцинацію, у маніпулятивному кабінеті її не бачили. За словами одного зі свідків, також виявили, що кількість використаних вакцин була меншою, аніж виписаних довідок — одна доза лишилася не введеною.

Як розповів один зі свідків, сім’я обвинуваченої була противницею вакцинації. Чоловік медсестри у соцмережах виступав проти вакцинації, говорив про це також у колективі, засуджував тих, хто отримав щеплення та зневажливо висловлювався на їхню адресу з приводу цього, зазначено у справі.

Суд вирішив, що жінка не мала корисливих намірів, підробляючи документи. Зазначено, що під час роботи з людьми, які захворіли на COVID-19 лікарі отримують надбавку. Доплата не пов’язана з отриманням довідки, тобто гроші отримують лише за роботу з пацієнтами з COVID-19, якщо аналізи підтвердять наявність вірусу.

Суд розцінив, що жінка позиціювала себе, як прихильниця «антивакцинаторів» і хотіла зберегти роботу. Медсестра отримала штраф у розмірі 850 грн.