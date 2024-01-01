Цього року в Україні скоротять 20 тисяч посад чиновників та зменшать премії держслужбовцям

Кабінет Міністрів України напередодні Нового року затвердив нову систему оплати праці та на першому етапі реформи державного управління скоротив кількість вакансій державної служби майже на 20 тисяч.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у п'ятницю, 29 грудня. Зміни набрали чинності з 1 січня 2024 року.
Денис Шмигаль пояснив, що тепер керівники не зможуть за власним бажанням нараховувати «захмарні премії, надбавки та доплати». З 1-го січня 70% зарплати держслужбовця буде складати оклад і лише 30% - премія.
За його словами, з 1 січня Кабмін також скоротить кількість вакансій державної служби майже на майже 20 тисяч.
Він також заявив, що пенсії та зарплати вчителів та лікарів цього року так само виплачуватимуться вчасно.
Денис Шмигаль пояснив, що для фінансування дефіциту держбюджету 2024 року Україна потребуватиме понад 37 млрд доларів зовнішнього фінансування.
Він зазначив, погодження фінальної версії плану Ukraine Facility Європейською комісією відкриє для України доступ до фінансового ресурсу в 50 млрд євро на 4 роки, з яких 39 млрд євро буде спрямовано на забезпечення макрофінансової стабільності.
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