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Цього року в Україні скоротять 20 тисяч посад чиновників та зменшать премії держслужбовцям

Сьогодні, 21:00 Переглядів: 288

 

Це дозволить зекономити близько 8 млрд грн бюджетних коштів та спрямувати їх на потреби оборони

Кабінет Міністрів України напередодні Нового року затвердив нову систему оплати праці та на першому етапі реформи державного управління скоротив кількість вакансій державної служби майже на 20 тисяч.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у п'ятницю, 29 грудня. Зміни набрали чинності з 1 січня 2024 року.

- Уряд продовжує реформу державного управління. Сьогодні затверджуємо документ про нову систему оплати праці на основі кваліфікації посад та грейдів, – зазначив прем'єр-міністр.

Денис Шмигаль пояснив, що тепер керівники не зможуть за власним бажанням нараховувати «захмарні премії, надбавки та доплати». З 1-го січня 70% зарплати держслужбовця буде складати оклад і лише 30% - премія.

За його словами, з 1 січня Кабмін також скоротить кількість вакансій державної служби майже на майже 20 тисяч.

- І це лише перший етап. Нова система оплати праці та скорочення вакансій, за оцінками міністерства фінансів, дозволить нам зберегти близько 8 млрд грн бюджетних коштів і спрямувати їх у 2024 році на потреби безпеки й оборони, - підсумував Денис Шмигаль.

Він також заявив, що пенсії та зарплати вчителів та лікарів цього року так само виплачуватимуться вчасно.

- Індексація відбудеться в березні, як це передбачає закон, - написав прем’єр.

Денис Шмигаль пояснив, що для фінансування дефіциту держбюджету 2024 року Україна потребуватиме понад 37 млрд доларів зовнішнього фінансування.

- Наразі вже маємо домовленості з 11 державами про багаторічні програми фінансування. Маємо програму розширеного фінансування з МВФ та підтримку інших міжнародних фінансових організацій, - додав керівник уряду.

Він зазначив, погодження фінальної версії плану Ukraine Facility Європейською комісією відкриє для України доступ до фінансового ресурсу в 50 млрд євро на 4 роки, з яких 39 млрд євро буде спрямовано на забезпечення макрофінансової стабільності.

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: Денис Шмигаль
Теги: премії чиновники скорочення зарплати Шмигаль
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