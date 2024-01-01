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Надзвичайні новини

У Кременчуці на горищі мати знайшла тіло підлітка

Сьогодні, 21:30 Переглядів: 379

 

Поліція з'ясовує причини та обставини смерті хлопця

1 січня близько 10.00 у Кременчуці на горищі будинку жінка знайшла тіло свого 17-річного сина. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Правоохоронці відправили тіло юнака на судово-медичну експертизу.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за за ч. 1 ст.і 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. 

Поліція встановлює причини та обставини смерті хлопця.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці сталася різанина між 41-річним чоловіком та підлітком.


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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини
Теги: Кременчук смерть підліток
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