У Кременчуці на горищі мати знайшла тіло підлітка

1 січня близько 10.00 у Кременчуці на горищі будинку жінка знайшла тіло свого 17-річного сина. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
Правоохоронці відправили тіло юнака на судово-медичну експертизу.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за за ч. 1 ст.і 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Поліція встановлює причини та обставини смерті хлопця.
Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці сталася різанина між 41-річним чоловіком та підлітком.
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