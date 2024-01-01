У Кременчуці на горищі мати знайшла тіло підлітка

Сьогодні, 21:30 Переглядів: 379

Поліція з'ясовує причини та обставини смерті хлопця

1 січня близько 10.00 у Кременчуці на горищі будинку жінка знайшла тіло свого 17-річного сина. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області. Правоохоронці відправили тіло юнака на судово-медичну експертизу. Слідчі відкрили кримінальне провадження за за ч. 1 ст.і 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Поліція встановлює причини та обставини смерті хлопця. Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці сталася різанина між 41-річним чоловіком та підлітком.



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