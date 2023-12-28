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Надзвичайні новини

У Кременчуці 41-річний чоловік та підліток порізали один одного

Сьогодні, 12:51 Переглядів: 6

 

Чоловік нині у хірургії, а хлопцю надали допомогу у травматології

27 грудня в одному із багатоквартирних будинків Крюківського району Кременчука сталася бійка між 41-річним чоловіком та 14-річним хлопцем. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За попередньою інформацією правоохоронців, чоловік отримав ножові поранення, зараз він перебуває у хірургічному відділенні Кременчуцької центральної районної лікарні. У неповнолітнього — різані рани руки. Допомогу він отримав у травматології дитячої лікарні.

Поліція порушила кримінальне провадження  за ч. 1 ст. 124 (Умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, вчинене у разі перевищення меж необхідної оборони) Кримінального кодексу України.

Слідчі з’ясовують причини та обставини події.

Нагадаємо, у листопаді в одному із кафе Полтави сталася різанина. Також у Кременчуці 50-річний чоловік напав з ножем на 20-річного. 

*фото ілюстративне

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук різанина неповнолітній
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