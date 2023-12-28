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Кременчук

Внаслідок аварії у Кременчуці травмувалася пішоходка — поліція

Сьогодні, 12:29 Переглядів: 77

  

Потерпіла перебува у лікарні

27 грудня близько 11.40 на вулиці Республіканській у Кременчуці сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції у полтавській області.

За попередньою інформацією правоохоронців, автомобіль Volkswagen під час заднього руху наїхав на кременчужанку, яка у цей час проходила повз. 

Жінку ушпиталили з травмами.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому травми середнього ступеня тяжкості) Кримінального кодексу України.

Поліція встановлює причини та обставини події.

Нагадаємо, днями поблизу села Супрунівка на Полтавщині внаслідок ДТП постраждав пішохід.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини
Теги: Кременчук ДТП травмовані пішохідка вулиця Республіканська
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