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Надзвичайні новини, Полтавщина

В одному з кафе у Полтаві сталася різанина

Сьогодні, 17:22 Переглядів: 389

 

Нападнику загрожує до 8 років позбавлення волі

Вчора, 18 листопада, близько 21.30, в одному з кафе Полтави сталася різанина. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Поліція встановила, що 27-річний житель Козельщинської громади та 31-річний полтавець посварилися і молодший чоловік вдарив полтавця ножем у живіт.

Потерпілого госпіталізували, а нападника затримала поліція. Йому вже повідомили про підозру та вирішується питання щодо взяття під вартою.

За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч.1 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Нападнику загрожує до 8 років позбавлення волі.

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Автор: Дарія Згура
Теги: різанина Полтава кафе позбавлення волі
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