На чемпіонаті України з греко-римської боротьби Полтавщину представляли кременчуківці

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 3

18-19 листопада Полтавщина прийняла чемпіонат України з греко-римської боротьби серед дорослих. Для участі у змаганнях до нашої області приїхали 160 спортсменів із 17 регіонів. Саму ж Полтавську область представляли 19 спортсменів, 18 з яких — кременчуківці.

Як повідомив «Кременчуцькому Телеграфові» керівник міської Федерації греко-римської боротьби, заслужений тренер України Анатолій Коханевич, три кременчуцькі борці зайняли призові місця:

2 місце — Євген Савета (97 кг);

3 місце — Дмитро Пишков (77 кг);

3 місце — Максим Лю (67 кг).

Ще двоє спортсменів посіли 5 місця — Ерік Шевченко (72 кг) та Арсен Сандуленко (63 кг).

— Наші результати могли б бути кращими, якби з міського бюджету виділялися гроші на підтримку греко-римської боротьби — на змагання, на дорогу, на медикаменти тощо, — зауважив Анатолій Коханевич.

Трансляції чемпіонату не було через заборону на прямі трансляції масових подій, але за посиланням можна подивитися відеозаписи змагань.

Нагадаємо, на початку цього року в Ужгороді відбувся Чемпіонат України з греко-римської боротьби серед молоді U-23, у якому взяли участь кременчужани. Вони завоювали три нагороди.

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