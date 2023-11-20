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Кременчук, Спорт, Україна, Світ

На чемпіонаті України з греко-римської боротьби Полтавщину представляли кременчуківці

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 3

 

18 з 19 спортсменів обласної делегації — з Кременчука

18-19 листопада Полтавщина прийняла чемпіонат України з греко-римської боротьби серед дорослих. Для участі у змаганнях до нашої області приїхали 160 спортсменів із 17 регіонів. Саму ж Полтавську область представляли 19 спортсменів, 18 з яких — кременчуківці.

Як повідомив «Кременчуцькому Телеграфові» керівник міської Федерації греко-римської боротьби, заслужений тренер України Анатолій Коханевич, три кременчуцькі борці зайняли призові місця:

  • 2 місце — Євген Савета (97 кг);
  • 3 місце — Дмитро Пишков (77 кг);
  • 3 місце — Максим Лю (67 кг).

 

Ще двоє спортсменів посіли 5 місця — Ерік Шевченко (72 кг) та Арсен Сандуленко (63 кг).

— Наші результати могли б бути кращими, якби з міського бюджету виділялися гроші на підтримку греко-римської боротьби — на змагання, на дорогу, на медикаменти тощо, — зауважив Анатолій Коханевич.

 

Трансляції чемпіонату не було через заборону на прямі трансляції масових подій, але за посиланням можна подивитися відеозаписи змагань.

Нагадаємо, на початку цього року в Ужгороді відбувся Чемпіонат України з греко-римської боротьби серед молоді U-23, у якому взяли участь кременчужани. Вони завоювали три нагороди.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: Федерація Греко-римської Боротьби України
Теги: чемпіонат змагання переможці 2 місце 3 місце греко-римська боротьба федерація Анатолій Коханевич
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