На чемпіонаті України з греко-римської боротьби Полтавщину представляли кременчуківці

18-19 листопада Полтавщина прийняла чемпіонат України з греко-римської боротьби серед дорослих. Для участі у змаганнях до нашої області приїхали 160 спортсменів із 17 регіонів. Саму ж Полтавську область представляли 19 спортсменів, 18 з яких — кременчуківці.
Як повідомив «Кременчуцькому Телеграфові» керівник міської Федерації греко-римської боротьби, заслужений тренер України Анатолій Коханевич, три кременчуцькі борці зайняли призові місця:
Ще двоє спортсменів посіли 5 місця — Ерік Шевченко (72 кг) та Арсен Сандуленко (63 кг).
Трансляції чемпіонату не було через заборону на прямі трансляції масових подій, але за посиланням можна подивитися відеозаписи змагань.
Нагадаємо, на початку цього року в Ужгороді відбувся Чемпіонат України з греко-римської боротьби серед молоді U-23, у якому взяли участь кременчужани. Вони завоювали три нагороди.
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