Федерація греко-римської боротьби Полтавщини - стала кращою в Україні

Сегодня, 15:08 Просмотров: 324 Комментариев: 1

Асоціація спортивної боротьби України визначила найкращу Федерацію з греко-римської боротьби за підсумки 2019 року. Найкращою стала Федерація греко-римської боротьби Полтавської області. Федерація з Полтавщини завоювала І місце у конкурсі з греко-римської боротьби серед областей України за результатами виступів борців у 2019 році.





- Неперевершена і в той самий час очікувана подія для борців з греко-римської боротьби Полтавської області! Вітаємо наших борців-спортсменів за величезну працю та високі результати у 2019р. - повідомляє пресслужба школи-інтернату спортивного профілю ім. І.Піддубного.



