Кременчуг, Спорт

Федерація греко-римської боротьби Полтавщини - стала кращою в Україні

Сегодня, 15:08 Просмотров: 324 Комментариев: 1

 

Вітаємо наших спортсменів:) 

Асоціація спортивної боротьби України визначила найкращу Федерацію з греко-римської боротьби за підсумки 2019 року. Найкращою стала Федерація греко-римської боротьби Полтавської області. Федерація з Полтавщини завоювала І місце у конкурсі з греко-римської боротьби серед областей України за результатами виступів борців у 2019 році. 


- Неперевершена і в той самий час очікувана подія для борців з греко-римської боротьби Полтавської області! Вітаємо наших борців-спортсменів за величезну працю та високі результати у 2019р. - повідомляє пресслужба школи-інтернату спортивного профілю ім. І.Піддубного. 


 

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Автор: Альона Душенко
Теги: греко-римська боротьба

Комментарии: 1

85
Pravda:
Сегодня, 17:39

Коханевич в автозаводском районе тренирует?


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