Хіт-парад новорічних ялинок Полтавщини 2020

Сегодня, 14:36 Просмотров: 1 242

Новорічні красуні, які радують не лише діток, а й дорослих:)

Хіт-парад ялинок Полтавщини відкриє найкраща ялинка України в 2019 році - ялинка в Кременчуці. Наша ялинка навіть за розміром обійшла головну ялинку області на 2 метри - висота кремечуцької красуні 22 метра.









Якщо кременчуцька ялинка цього року не бере участь у конкурсі, через зміну прави, то звання кращої змагається ялинка Полтави, яка цього року разом з гірляндами створює казкову атмосферу. Полтавська ялинка посідає 4 місце в області за висотою - 20 метрів.





Цьогоріч дизайн ялинки суттєво не оновлювали, лише частково замінили штучну хвою на суму 50 тисяч гривень.





Градизьк





Хорол





Велика Багачка





Горішні Плавні





Глобине





Зіньків





Карлівка





Оржиця





Кобеляки





Гребінка





Лубни





Миргород





Шишаки





Оржиця