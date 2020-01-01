Хіт-парад новорічних ялинок Полтавщини 2020

Хіт-парад ялинок Полтавщини відкриє найкраща ялинка України в 2019 році - ялинка в Кременчуці. Наша ялинка навіть за розміром обійшла головну ялинку області на 2 метри - висота кремечуцької красуні 22 метра.
Якщо кременчуцька ялинка цього року не бере участь у конкурсі, через зміну прави, то звання кращої змагається ялинка Полтави, яка цього року разом з гірляндами створює казкову атмосферу. Полтавська ялинка посідає 4 місце в області за висотою - 20 метрів.
Цьогоріч дизайн ялинки суттєво не оновлювали, лише частково замінили штучну хвою на суму 50 тисяч гривень.