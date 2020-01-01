Кременчуг

Історія мандаринки та мелодія з авто: правоохоронці привітали з Новим роком

Сегодня, 15:28 Просмотров: 605 Комментариев: 1

 

Патрульна поліція Кременчука вітає кременчужан та гостей міста із Новим роком та Різдвом Христовим!


 


- Нехай 2020 рік подарує світлу надію і великі сили, виконає всі добрі бажання і принесе щастя у ваш дім! - йдеться у повідомленні. 



ТОР також привітав оригінально кременчужан з Новим роком.


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Автор: Альона Душенко
Теги: поліція ТОР патрульная полиция полиция Новий рік

Комментарии: 1

2 298
ИМХО:
Сегодня, 16:01

Так слаженно все делают (если всё вышло с первого дубля) уверен стоило попробовать свои силы в эстрадно-цирковом!


+1
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