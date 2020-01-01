Кременчуг Історія мандаринки та мелодія з авто: правоохоронці привітали з Новим роком Сегодня, 15:28 Просмотров: 605 Комментариев: 1 Патрульна поліція Кременчука вітає кременчужан та гостей міста із Новим роком та Різдвом Христовим!



- Нехай 2020 рік подарує світлу надію і великі сили, виконає всі добрі бажання і принесе щастя у ваш дім! - йдеться у повідомленні.



ТОР також привітав оригінально кременчужан з Новим роком.

1 Автор: Альона Душенко

Комментарии: 1



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