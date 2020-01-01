Історія мандаринки та мелодія з авто: правоохоронці привітали з Новим роком

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Патрульна поліція Кременчука вітає кременчужан та гостей міста із Новим роком та Різдвом Христовим!
ТОР також привітав оригінально кременчужан з Новим роком.
Так слаженно все делают (если всё вышло с первого дубля) уверен стоило попробовать свои силы в эстрадно-цирковом!